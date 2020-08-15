Український уряд обмежив роботу контрольних пунктів в’їзду та виїзду на адмінмежі з окупованим Кримом. Причиною цього стала спроба запобігти поширенню COVID-19. Наразі запроваджені 9 серпня обмеження вже почали послаблювати.

З якими саме документами наразі можна до Криму і кого пропускають російські прикордонники – читайте у програмі "Крим. Реалії" на 24 каналі.

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Обмеження в'їзду

В ніч на 9 серпня сотні людей чекали у черзі на адмінмежі з материковою Україною. Кримчанин Олексій, який перетинав адмінмежу 5,5 годин, розповів, що об 11 годині вони під'їхали й стали в чергу, і тільки о 16,28 він віддав прикордоннику зелений квиток. За словами чоловіка, там була черга приблизно 70 метрів, по 3 – 4 людини в ряді. Однак користувачі соцмереж зазначають, що стояли в черзі навіть довше.

Ми пропускаємо лише тих громадян, які мають прописку на материковій частині і тимчасово перебували в Криму, а наразі так само повертаються додому,

– зазначив керівник пресслужби Херсонського прикордонного загону ДПС України Іван Шевцов.

Також подорожувальники мають встановити додаток "Дій вдома" і після прибуття на материкову частину повинні 2 тижні перебувати на ізоляції. Схожі правила відтепер чинні для в'їзду до Криму.

"Зараз ми пропускаємо на територію Криму людей, які тимчасово перебували на материковій частині України, мають відповідну прописку на території окупованого півострова, або в місті Севастополь і прямують додому", – розповів Іван Шевцов.

Пропуск на підставі гуманітарного характеру

Жінка без кримської реєстрації прямувала до Криму в ніч на 9 серпня, але не встигла до 8.00, сказала що запізнилася приблизно на 5 хвилин. Вона не бачилась з чоловіком та дитиною, які живуть у Криму вже 3 місяці – родину розлучив карантин. Наразі жінка сподівається, що її випадок розглянуть окремо, як гуманітарний.

Довідка. До підстав гуманітарного характеру відносять питання возз'єднання сім'ї, смерть або захворювання близьких і складання іспитів абітурієнтами.

Іноземців, громадян із російським паспортом, українські прикордонники пропускатимуть індивідуально – лише за погодженням із Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. З 1 до 9 серпня українські прикордонники пропускали на півострів і в зворотному напрямку громадян України без обмежень, як і до карантину.

Підставою для перетину контрольних пунктів в'їзду та виїзду на адмінмежі з Кримом під час тимчасового обмеження їх роботи є: подача абітурієнтом документів для вступу до навчального закладу;

хвороба особи та необхідність поповнення запасів ліків, отримання медичної допомоги, або смерть чи тяжка хвороба родичів;

наявність підтверджень проживання у Криму або на підконтрольній території за відсутності реєстрації місця проживання;

необхідність дотримання принципу єдності сім'ї;

інші випадки, коли ситуація вимагає невідкладного перетину адмінмежі (політичне переслідування).

Подорожувальники повинні 2 тижні перебувати на ізоляції/ Скриншот з відео

Українські та російські паспорти

Спроби перетину громадянами РФ державного кордону з паспортом іншої держави караються залученням до адміністративної відповідальності згідно із законами РФ і штрафом від 2 до 5 тисяч рублів на кожного порушника.

ФСБ штрафує людину, якщо у неї є російський паспорт, однак вона не має його при собі, або не хоче показувати, –

зазначила координаторка приймальні Гельсінської спілки з прав людини зі справ в Криму Анна Рассамахіна.

Кримчанка Ірина, у якої на півострові проживає 92-річна мама, що потребує догляду, відмовилась від російського паспорта. А від подорожей на материкову Україну – ні. Жінка розповіла, що російські прикордонники пропустили її на материкову територію, однак зустріли непривітно. Вони попередили, що можуть оштрафувати її під час повернення до Криму.



У Ірини на території Криму проживає 92-річна мати / Скриншот з відео

Народний депутат з Криму Ахтем Чийгоз наголосив, що кримчани приїжджають на материк для того, щоб поспілкуватись з близькими, аби, як вони кажуть, подихати повітрям свободи. Відомо, що Росія вилучатиме українські паспорти, аби люди не мали змоги виїжджати з ними. Однак у РФ також розуміють, що спілкування з близькими – один із факторів того, що громадяни ніколи не визнають Крим російським.

Гарантій, що людина потрапить до Криму, немає

Речник ДПС України Андрій Демченко, повідомив, що прикордонники не підтримують жодних зв'язків з іншою стороною. Співробітники ДПС наголосили, що не можна дати громадянам гарантій, що їх без зайвих питань пропустять на територію окупованого півострова. Проте випадків непропуску мало.

Іван Шевцов зазначає, що у Держприкордонслужбі України не знають причин, чому інша сторона не пропускає людей. Однак він розповів, що кількість непропусків окупантами зменшилась.

Російські прикордонники послуговуються розпорядження уряду РФ, згідно з яким до Криму пропускають у таких випадках:

на підставі поїздки до родичів;

задля працевлаштування;

у випадку хвороби або смерті близьких;

задля лікування на території півострова.

Однак українка Тетяна зазначила, що їй не вистачили одного документа, зрештою, жінці відмовили у перетині адмінмежі. За її словами, людина, яка їде до Криму на лікування, повинна мати необхідну ліцензію та підтверження про оплату. А також попередньо пройти медкомісію.

Порушення міжнародних норм

"Російська Федерація вкотре порушила основоположні норми міжнародного права, зокрема Загальну декларацію прав людини прийняту і проголошену резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 12.12.1948 №217 А(ІІІ), Протокол №4 до Конвенції про захист прав людини основоположних свобод, Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 року, в яких передбачено, що ніхто не може бути свавільно позбавлений права на в'їзд у свою власну країну", – повідомила Еміне Джапрова, перша заступниця міністра закордонних справ України.

Також після приїзду в Крим потрібно зробити тест на COVID-19, однак на території півострова лабораторії є перевантаженими. Водночас проблем виникнути не повинно, якщо тест на вірус зробити і в Україні.



Лабораторії на території півострова перевантажені / Скриншот з відео

Передбачені українською владою обмеження на в'їзд до Криму будуть чинними до кінця серпня, допоки триватиму передбачені російською – невідомо.



Детальніше про це – дивіться та читайте у повному випуску програми "Крим. Реалії" на 24 каналі 15 серпня о 16:30.