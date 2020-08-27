Сплять і бачать: Лукашенко звинуватив Польщу в намірах захопити частину Білорусі
Президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Польщу у намірі нібито захопити Гродненську область. Він також заявив, що сусідні країни вже розпочали проти Білорусі гібридну війну.
"Дипломатична бійня" проти Білорусі ведеться на найвищому рівні. Про це Лукашенко повідомив під час наради з членами уряду в Мінську, пише БЕЛТА.
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У чому Лукашенко звинувачує сусідні країни
Сусідні країни, на думку Лукашенка, не лише відкрито наполягають на проведенні повторних виборів у країні, але й активно втручаються у внутрішню політику держави.
Ви бачите ці заяви про те, що якщо Білорусь розпадеться, то Гродненська область відійде Польщі. Вони про це вже відкрито говорять, сплять і бачать,
– заявив Лукашенко.
Лукашенко наголосив, що "загарбникам" не вдасться реалізувати свої плани, адже Білорусь витрачає великі гроші для стабілізації ситуації на західних кордонах.
Гродненська область у маніпуляціях Лукашенка
- Це вже не вперше Олександр Лукашенко заявляє, що сусідні країни намагатимуться забрати у Білорусі Гродненську область.
- Під час своїх виступів Лукашенко неодноразово звинувачував у білоруських протестах країни ЄС. На думку глави Білорусі, робочі люди нібито не відстоюватимуть свої політичні переконання на вулицях міст.
- Міфічним організаторам протестів, які сидять під Варшавою та Вільнюсом, Лукашенко погрожував тим, що Білорусь дасть гідну відповідь.
- Згодом МВС Білорусі вирішило провести комплексні навчальні заходи на території Гроднеської області.
- Підрозділи білоруської армії привели у повну бойову готовність.