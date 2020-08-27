Президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Польщу у намірі нібито захопити Гродненську область. Він також заявив, що сусідні країни вже розпочали проти Білорусі гібридну війну.

"Дипломатична бійня" проти Білорусі ведеться на найвищому рівні. Про це Лукашенко повідомив під час наради з членами уряду в Мінську, пише БЕЛТА.

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У чому Лукашенко звинувачує сусідні країни

Сусідні країни, на думку Лукашенка, не лише відкрито наполягають на проведенні повторних виборів у країні, але й активно втручаються у внутрішню політику держави.

Ви бачите ці заяви про те, що якщо Білорусь розпадеться, то Гродненська область відійде Польщі. Вони про це вже відкрито говорять, сплять і бачать,

– заявив Лукашенко.

Лукашенко наголосив, що "загарбникам" не вдасться реалізувати свої плани, адже Білорусь витрачає великі гроші для стабілізації ситуації на західних кордонах.

Гродненська область у маніпуляціях Лукашенка