Білоруські прикордонники вже пів доби не впускають до країни гуманітарний вантаж з Польщі без жодних пояснень. У ньому допомога постраждалим у результаті протестів, яку зібрало польське профспілкове об’єднання "Солідарність".

Допомогу з Польщі не пускають у Білорусь

Вже 12 годин на польсько-білоруському кордоні стоїть гуманітарний конвой, заявив голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, пише Polsat News.

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Гумконвой направила "Солідарність". Він не може в’їхати, його затримали білоруси,

– зазначив Дворчик.

За його словами, наразі зі сторони Мінська немає офіційного обґрунтування такого рішення.

Дворчик розповів, що уряд Польщі ініціює програми підтримки білорусів. Зокрема, прем’єр Матеуш Моравецький прийняв рішення відновити роботу польських консульств в Білорусі.

"З п’ятниці (28 серпня – 24 канал) вони видаватимуть візи у спрощеному режимі", – наголосив голова канцелярії прем’єра. Раніше польські консульства в Білорусі видавали візи тільки в службових та гуманітарних цілях.

Що відомо про гумконвой

Профспілкове об’єднання "Солідарність" виділило 1 мільйон злотих (приблизно 270 тисяч доларів) на програму допомоги для білорусів.

На ці гроші закупили 12 тонн гуманітарного вантажу для протестувальників.

Допомогу планували доставити до Мінська.

Позиція Моравецького щодо ситуації в Білорусі

Матеуш Моравецький напередодні заявив, що санкції проти Олександра Лукашенка та його оточення мають бути відчутнішими, ніж заборона на в’їзд до ЄС для 20 – 30 білоруських чиновників.

Станом на 27 серпня вже кількадесят постраждалих під час протестів білорусів, які не мали віз, отримали допомогу в Польщі.

Прем’єр дав розпорядження главі МОЗ Польщі приймати на лікування постраждалих громадян Білорусі.

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