Білорусь проведе масштабні військові навчання поблизу кордонів з Литвою та Польщею. У міністерстві оборони повідомили про комплексні навчальні заходи на території Гроднеської області, яка межує з країнами-сусідами.

У процесі навчання військові опрацюють питання підготовки та проведення оборони. Про це очільник білоруського міністерства оборони Віктор Хренін заявив у ролику для ютуб-каналу "ВоенТВ Беларуси".

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Навчання пройдуть під контролем Лукашенка

Хренін наголосив, що президент Білорусі Олександр Лукашенко схвалив рішення про навчання. Усі пов'язані з цим питання він взяв під особистий контроль.

У навчаннях візьмуть участь військові частини механізованих сполучень, сил спеціальних операцій, військово-повітряних сил, розвідки, радіоелектронної бороби, ракетних військ та артилерії. Також Хренін наголосив, що у процесі навчання деякі військові частини можуть відмобілізувати.

Армію привели у бойову готовність

Лукашенко повсякчас повторює, що для Білорусі нібито існує серйозна загроза з боку західних країн. Підрозділи білоруської армії вже привели у повну бойову готовність.

У Міноборони Білорусі повідомили військових аташе Великої Британії, Німеччини, Литви, Польщі та України про заходи реагування на загрози національній безпеці країни.

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