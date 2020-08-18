Лукашенко нагородив сотні силовиків медалями за бездоганну службу
У Білорусі тривають протести та страйки через невизнання громадянами результатів президентських виборів у країні. Олександр Лукашенко, який визнав себе переможцем голосування, тим часом не поспішає сідати за стіл переговорів з опозицією. Натомість він нагороджує силовиків медалями за виконання службових обов’язків.
На жаль, поки точно не відомо, чи ці люди брали участь у розгонах, побитті, затриманні та вбивстві мирних демонстрантів у перші дні протестів.
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Втім, факт залишається фактом: поки під білоруськими СІЗО збираються тисячі людей та вимагають звільнення політв’язнів, Лукашенко нагороджує людей, які, ймовірно, їх і затримували. Відповідний указ поки ще президента Білорусі опублікований на юридичному порталі.
Документ вміщає аж 25 сторінок, а у переліку нагороджених силовиків близько 3 сотень прізвищ.
Усі ці люди нагороджені медалями "За відмінну службу" першого, другого і третього ступеня.
Протести в Білорусі і роль силовиків:
- У Білорусі вже 9 днів поспіль протестують проти результатів президентських виборів, перемогу на яких начебто здобув чинний президент країни Олександр Лукашенко.
- У перші дні протестів силовики застосовували сльозогінний газ, світло-шумові гранати, гумові кулі, били кийками протестувальників. Були затримані тисячі людей, а поранені сотні.
- Окрім того, є жертви жорстоких дій силовиків. Влада визнає загиблими 2 осіб, правозахисники говорять про щонайменше 5 людей.
- Ба більше – під час придушення акцій силовики відкривали стрілянину на ураження.
- Крім того, Лукашенко під час загальнонаціонального страйку в Білорусі пригрозив учасникам протестів силовими заходами.