У Білорусі тривають протести та страйки через невизнання громадянами результатів президентських виборів у країні. Олександр Лукашенко, який визнав себе переможцем голосування, тим часом не поспішає сідати за стіл переговорів з опозицією. Натомість він нагороджує силовиків медалями за виконання службових обов’язків.

На жаль, поки точно не відомо, чи ці люди брали участь у розгонах, побитті, затриманні та вбивстві мирних демонстрантів у перші дні протестів.

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Втім, факт залишається фактом: поки під білоруськими СІЗО збираються тисячі людей та вимагають звільнення політв’язнів, Лукашенко нагороджує людей, які, ймовірно, їх і затримували. Відповідний указ поки ще президента Білорусі опублікований на юридичному порталі.

Документ вміщає аж 25 сторінок, а у переліку нагороджених силовиків близько 3 сотень прізвищ.

Усі ці люди нагороджені медалями "За відмінну службу" першого, другого і третього ступеня.

Протести в Білорусі і роль силовиків: