Активісти у Мінську 17 серпня прийшли під стіни СІЗО № 1 на вулиці Володарського. За інформацією очевидців, до слідчого ізолятора прийшли приблизно 5 – 7 тисяч активістів. Вони вимагали негайного звільнення політв'язнів.

Зауважимо, що саме у СІЗО №1 і має перебувати опозиціонер, та чоловік кандидатки у президенти Сергій Тихановський. Про це пише NEXTA Live.

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Протестувальники скандували "Давай", "Кожен день" і "Сергій". В руках активісти тримали біло-червоно-білий прапор та плакати із закликами звільнити затриманих.

Що відомо про Сергія Тихановського: головне

Опозиціонера Сергія Тихановського затримали під час мітингів у Мінську. Сталося це ще у травні під Могилевом. На Тихановського повісили адміністративне правопорушення і наразі він перебуває у СІЗО.

Сталося це ще у травні під Могилевом. На Тихановського повісили адміністративне правопорушення і наразі він перебуває у СІЗО. Тихановський є власником популярного ютуб-каналу під назвою "Країна для життя", який кидає виклик білоруській владі.

під назвою "Країна для життя", який кидає виклик білоруській владі. Зауважимо, що Тихановський за два роки до початку своєї медіа діяльності відвідав окупований Росією Крим, де прославляв "русский мир".



Мітинг біля СІЗО у Білорусі / Фото TUT.BY



Під стінами зібралися 5 – 7 тисяч людей / Фото TUT.BY

Активісти вирушили до СІЗО "Окрестіна"

Після мітингу під стінами СІЗО на вулиці Володарського активісти вирушили до слідчого ізолятора "Окрестіна". Телеграм-канал TUT.BY новости пише, що волонтери закликають людей не йти до "Окрестіна". Все через те, що "це може спровокувати кров".

За весь шум надворі затриманих б'ють,

– наголосили волонтери.

Через це між активістами та волонтерами розгорілася суперечка щодо доцільності мітингу під "Окрестіним". Волонтери натягнули стрічки і попросили протестувальників зупинитися за територією табору. Згодом білоруси домовилися пропустити до стін СІЗО лікарів та журналістів. Священники закликають поводитися тихо.

Білорусі під стінами "Окрестіна" скандують гасло "Випускай", а тим часом у Москві – "Лукашенка в автозак".

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