Тисячі активістів у Білорусі мітингують під СІЗО, вимагаючи звільнити політв'язнів: фото, відео
Активісти у Мінську 17 серпня прийшли під стіни СІЗО № 1 на вулиці Володарського. За інформацією очевидців, до слідчого ізолятора прийшли приблизно 5 – 7 тисяч активістів. Вони вимагали негайного звільнення політв'язнів.
Зауважимо, що саме у СІЗО №1 і має перебувати опозиціонер, та чоловік кандидатки у президенти Сергій Тихановський. Про це пише NEXTA Live.
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Протестувальники скандували "Давай", "Кожен день" і "Сергій". В руках активісти тримали біло-червоно-білий прапор та плакати із закликами звільнити затриманих.
Що відомо про Сергія Тихановського: головне
- Опозиціонера Сергія Тихановського затримали під час мітингів у Мінську. Сталося це ще у травні під Могилевом. На Тихановського повісили адміністративне правопорушення і наразі він перебуває у СІЗО.
- Тихановський є власником популярного ютуб-каналу під назвою "Країна для життя", який кидає виклик білоруській владі.
- Зауважимо, що Тихановський за два роки до початку своєї медіа діяльності відвідав окупований Росією Крим, де прославляв "русский мир".
Мітинг біля СІЗО у Білорусі / Фото TUT.BY
Під стінами зібралися 5 – 7 тисяч людей / Фото TUT.BY
Активісти вирушили до СІЗО "Окрестіна"
Після мітингу під стінами СІЗО на вулиці Володарського активісти вирушили до слідчого ізолятора "Окрестіна". Телеграм-канал TUT.BY новости пише, що волонтери закликають людей не йти до "Окрестіна". Все через те, що "це може спровокувати кров".
За весь шум надворі затриманих б'ють,
– наголосили волонтери.
Через це між активістами та волонтерами розгорілася суперечка щодо доцільності мітингу під "Окрестіним". Волонтери натягнули стрічки і попросили протестувальників зупинитися за територією табору. Згодом білоруси домовилися пропустити до стін СІЗО лікарів та журналістів. Священники закликають поводитися тихо.
Білорусі під стінами "Окрестіна" скандують гасло "Випускай", а тим часом у Москві – "Лукашенка в автозак".
Протести у Білорусі: головне
- Масові протести в Білорусі почалися 9 серпня після оголошення результатів президентських виборів. Люди вийшли на вулиці, адже вважають результати виборів сфальсифікованими.
- У перші ж дні мітингів бійці ОМОНу били та затримували активістів. Першою офіційною жертвою став Олександр Тарайковський. З ним попрощалися у Мінську 15 серпня.
- Правозахисники повідомляють про щонайменше п'ятьох людей, яких вбили під час протестів у Білорусі.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.