Жителі Мінська прийшли під стіни Національного академічного театру імені Янки Купали. Люди аплодують та кричать "Браво!" директору театру та його колективу, які наважилися підтримати протести в Білорусі. Зокрема, через це директора Купальського театру Павла Латушка звільнили із займаної посади.

З чоловіком попросту достроково розірвали трудовий контракт. Латушко розповів трупі театру, що міністр культури Білорусі Юрій Бондар погодив таке рішення з прем’єром Романом Головченком. Про це інформує TUT.by.

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Ба більше – міністр культури навіть попрохав Латушка "утриматися від висловлювань своєї громадянської позиції".

Після звільнення Латушка весь колектив театру вирішив теж написати заяви на звільнення.

Протягом декількох останніх днів театр імені Янки Купали у Мінську кілька разів висловлював свою підтримку протестів у Білорусі. Зокрема, колектив та сам директор театру записали кілька відео.

Спільна заява колективу театру: відео

Акторка театру про звільнення директора: відео

Як Купальський театр підтримав протести:

13 серпня колектив Купалівського театру виступив за перерахунок голосів на виборах за участю незалежних спостерігачів. Театр заявив, що не буде показувати вистави і готовий до страйку. Вже наступного дня директора театру Латушка викликали в Міністерство культури.

14 серпня Павло Латушко прийшов на майдан Незалежності до учасників мирної акції. Він заявив, що глава МВС, його заступник та інші особи, відповідальні за жорстке поводження з затриманими, повинні піти у відставку.

Він висловлювався про ситуацію в країні і 16 серпня. Того дня він підписав відкрите звернення до білорусів та армії.

17 серпня над театром був вивішений біло-червоно-білий прапор. У "купалівців" вимагали зняти прапор, але вони відмовилися.

Мінчани прийшли під театр подякувати акторам і директору

Учасники протесту, які зібралися в Мінську на площі Незалежності, прийшли до театру, щоб підтримати колектив. Люди, які зібралися під театром та кричали "Браво!". Там одночасно перебувало кілька сотень людей.

Латушко був зворушений такою підтримкою мінчан та сказав:

Я не чекав, що стільки людей прийде, я – звичайний громадянин, відстоюю свою громадянську позицію. Я вважаю, що це дуже важливо кожному з нас мати своє рішення та думку. Сказати, що ми не можемо допустити, перебуваючи тут, у центрі Європи, таких відвертих порушень своїх прав!

Виступ Латушка перед колективом і мінчанами: відео

Під театр також прийшов колишній кандидат в президенти Білорусі Андрій Дмитрієв.

Люди під театром Купали у Мінську: відео