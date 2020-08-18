Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звернувся до влади Білорусі із закликом не забувати про основні права своїх громадян. НАТО не є загрозою для офіційного Мінська, однак світова спільнота пильно стежить за тим, що відбувається у країні.

Єнс Столтенберґ обговорив ситуацію у Білорусі з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Про це генеральний секретар НАТО написав у своєму офіційному аккаунті в твіттері, повідомляє 24 канал.

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Столтенберґ заявив, що під час телефонної розмови у них із Дудою була надзвичайно важлива дискусія.

НАТО не несе загрози і не має військового нарощування в регіоні. Ми залишаємося пильними і готовими захищати всіх союзників, – наголосив Столтенберґ у Twitter.

Important discussion with #Poland President @AndrzejDuda on #Belarus. Minsk must demonstrate full respect for fundamental rights. #NATO poses no threat and has no military buildup in the region. We remain vigilant and ready to defend all Allies. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) August 18, 2020

Лукашенко залякує білорусів військами НАТО

У Польщі та Литві зараз проходять військові навчання військ НАТО.

Лукашенко використовує цей факт у своїх маніпулятивних промовах. Зокрема, він заявив, що робітники на площах не мітингують, а всі протести в країні організовані противниками Білорусі. Лукашенко наголосив: "НАТОвські війська лязкають гусеницями біля наших воріт".

Він наказав перевести повітряно-десантну бригаду з Вітебська в Гродно, на західний кордон країни біля Литви та Польщі.

Речниця Альянсу НАТО Оана Лунджеску відреагувала на вчинки Лукашенка і заявила, що присутність Альянсу не становить загрози для жодної країни.

Що відомо про протести у Білорусі