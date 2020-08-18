НАТО не становить загрози для Білорусі, – генсек Альянсу
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звернувся до влади Білорусі із закликом не забувати про основні права своїх громадян. НАТО не є загрозою для офіційного Мінська, однак світова спільнота пильно стежить за тим, що відбувається у країні.
Єнс Столтенберґ обговорив ситуацію у Білорусі з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Про це генеральний секретар НАТО написав у своєму офіційному аккаунті в твіттері, повідомляє 24 канал.
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Столтенберґ заявив, що під час телефонної розмови у них із Дудою була надзвичайно важлива дискусія.
НАТО не несе загрози і не має військового нарощування в регіоні. Ми залишаємося пильними і готовими захищати всіх союзників, – наголосив Столтенберґ у Twitter.
Лукашенко залякує білорусів військами НАТО
- У Польщі та Литві зараз проходять військові навчання військ НАТО.
- Лукашенко використовує цей факт у своїх маніпулятивних промовах. Зокрема, він заявив, що робітники на площах не мітингують, а всі протести в країні організовані противниками Білорусі. Лукашенко наголосив: "НАТОвські війська лязкають гусеницями біля наших воріт".
- Він наказав перевести повітряно-десантну бригаду з Вітебська в Гродно, на західний кордон країни біля Литви та Польщі.
- Речниця Альянсу НАТО Оана Лунджеску відреагувала на вчинки Лукашенка і заявила, що присутність Альянсу не становить загрози для жодної країни.
Що відомо про протести у Білорусі
- 9 серпня у країні відбулися вибори президента.
- За офіційними даними, переміг чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко. Однак дані незалежних екзит-полів показують, що перемогла головна суперниця Лукашенка – Світлана Тихановська.
- Білоруси вважають офіційні дані виборів сфальсифікованими. Ввечері 9 серпня по цілій країні люди вийшли на мирні протести. Світова спільнота підтримала їх у цьому.
- ОМОНу віддали наказ розігнати мітингувальників. Силовики так "старалися", що застосували світлошумові гранати та ґумові кулі. Є загиблі, багато людей отримали поранення, однак продовжують висловлювати свої політичні переконання і ходити на мітинги.
- У Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк. До нього долучилися навіть найбільші у країні підприємства.
- 16 серпня у Мінську провели історичний марш за свободу, участь у якому взяли приблизно 400 тисяч людей.