Віцеканцлер Німеччини вважає, що президент Білорусі Олександр Лукашенко втратив легітимність, тому не може залишатися главою держави. Олаф Шольц закликав ЄС активніше підтримувати процес "самозвільнення" в Білорусі.

Тісніші відносини з Білоруссю можливі лише після того, як там пройдуть вільні та справедливі вибори, заявив віцеканцлер Німеччини Олаф Шольц, пише Funke Mediengruppe.

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Нинішній президент Лукашенко втратив всяку легітимність і повинен піти у відставку,

– наголосив Шольц.

До слова, глави ЄС 19 серпня заявили, що не визнають вибори президента в Білорусі. Крім того, Євросоюз накладе санкції на відповідальних за фальсифікації та насильство над протестувальниками.

Лукашенко відмовився від розмови з Меркель: що відомо

Напередодні поки ще чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовився розмовляти телефоном з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Це сталося після того, як ФРН підтримала протестувальників у Білорусі.

Він попросив Путіна передати Меркель, аби вона не втручалася у внутрішні справи Білорусі.

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Протести в Білорусі: що треба знати

Згідно з офіційними результатами виборів, чинний президент Олександр Лукашенко здобув 80,01% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%.

Білоруси вважають такі результати сфальсифікованими, тому з 9 серпня протестують, а з 17 країну охопив загальнонаціональний страйк.

Перші дні протестів супроводжувалися застосуванням сили з боку спецпризначенців і правоохоронців. Крім того, силовики стріляли гумовими кулями, розпилювали сльозогінний газ і били ледь не до смерті всіх, хто траплявся їм під руку.

Відомо про щонайменше 5 загиблих (четверо офіційно) і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Згодом більшість із них відпустили – зокрема, 13 серпня майже 1 тисячу людей.

Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.

А у штабі Тихановської оголосили про створення Координаційної ради для забезпечення трансферу влади. Опозиція хоче перевиборів.



Реакція світу на вибори в Білорусі / Інфографіка 24 каналу