Олександр Лукашенко заявив, що західні країни активно втручаються у внутрішню політику Білорусі. На думку Лукашенка, мітинги розпочали нібито не білоруси, а таємничі "вони" з держав ЄС.

Білорусів хочуть штовхнути "у прірву розбрату і ненависті". Про це Лукашенко заявив 22 серпня під час мітингу у місті Гродно, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зверніть увагу Від героя до вигнанця: чому Лукашенко став токсичним для України?

На західних кордонах "брязкають зброєю"

Президент Білорусі також наголосив: на західних кордонах неспокійно. Він вкотре згадав, що там "брязкають зброєю". Імовірно, Лукашенко має на увазі військові навчання НАТО, які проходять у Литві та Польщі неподалік від кордонів з Білоруссю.

Призвідники – не ви, не білоруси. Вони сидять там, під Варшавою, під Вільнюсом. Ви ж бачите, куди ці альтернативники побігли? Деякі зробили коло через Росію і Україну і там осіли,

– виголосив Лукашенко.

Міфічним організаторам мітингів Лукашенко пригрозив відповідною відповіддю і наголосив, що "Білорусь на наругу нікому не віддамо".

Хочуть забрати Гродненську область

Лукашенко також нещодавно заявив, що ті, хто прийдуть через західний кордон, перш за все, намагатимуться "відсікти" Гродненську область.

Лукашенко залякує білорусів військами НАТО