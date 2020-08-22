"Розбрат і ненависть": Лукашенко заявив, що країни Заходу штовхають Білорусь у прірву
Олександр Лукашенко заявив, що західні країни активно втручаються у внутрішню політику Білорусі. На думку Лукашенка, мітинги розпочали нібито не білоруси, а таємничі "вони" з держав ЄС.
Білорусів хочуть штовхнути "у прірву розбрату і ненависті". Про це Лукашенко заявив 22 серпня під час мітингу у місті Гродно, повідомляє Інтерфакс-Україна.
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На західних кордонах "брязкають зброєю"
Президент Білорусі також наголосив: на західних кордонах неспокійно. Він вкотре згадав, що там "брязкають зброєю". Імовірно, Лукашенко має на увазі військові навчання НАТО, які проходять у Литві та Польщі неподалік від кордонів з Білоруссю.
Призвідники – не ви, не білоруси. Вони сидять там, під Варшавою, під Вільнюсом. Ви ж бачите, куди ці альтернативники побігли? Деякі зробили коло через Росію і Україну і там осіли,
– виголосив Лукашенко.
Міфічним організаторам мітингів Лукашенко пригрозив відповідною відповіддю і наголосив, що "Білорусь на наругу нікому не віддамо".
Хочуть забрати Гродненську область
Лукашенко також нещодавно заявив, що ті, хто прийдуть через західний кордон, перш за все, намагатимуться "відсікти" Гродненську область.
Лукашенко залякує білорусів військами НАТО
- Польща та Литва зараз проводять військові навчання НАТО поблизу кордонів з Білоруссю.
- Цей факт Лукашенко взяв за основу у своїх маніпулятивних заявах. Він повсякчас наголошує, що "НАТОвські війська лязкають гусеницями біля наших воріт".
- Також Лукашенко неодноразово заявляв, мирний народ не буде відстоювати свою точку зору на мітингах і протести у Білорусі нібито розпалюють "засланці" з Європи.
- Речниця Альянсу НАТО Оана Лунджеску наголосила, що присутність Альянсу не становить загрози для жодної країни.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив: НАТО не становить загрози для офіційного Мінська, однак світ пильно стежить за тим, що відбувається у Білорусі.
- Лукашенко вирішив провести комплексні навчальні заходи на території Гроднеської області.
- Підрозділи білоруської армії привели у повну бойову готовність.
- У Міноборони Білорусі попередили військових аташе Великої Британії, Німеччини, Литви, Польщі та України про те, що на загрози національній безпеці країни, буде відповідна реакція.