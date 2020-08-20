Епоха зачарованості українців авторитарним білоруським проєктом йде в минуле. Далі – оригінал російською.

Если случится чудо и Лукашенко удержит власть, он станет зависимым от силовиков диктатором, европейским изгоем. А Украине, нуждающейся в западной поддержке, придется дистанцироваться от его режима, возможно, присоединиться к санкциям, – пишет Константин Скоркин для Московского центра Карнеги.

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Неожиданные протесты в Белоруси взволновали Украину не меньше, чем Россию. Белорусский нейтралитет оказался очень кстати для Киева в его конфликте с Москвой, Минск стал площадкой для переговоров по Донбассу, а Александр Лукашенко, чей режим сейчас покачнулся, остается одним из самых популярных среди украинцев политиков, воплощая в себе авторитарную альтернативу майданной демократии по-украински. В результате белорусский кризис быстро превратился в одну из главных тем для внутриполитических споров, а президент Зеленский столкнулся с необходимостью сделать непростой выбор между солидарностью с Западом, демократическими ценностями и опасениями перед российским вмешательством, которое может спровоцировать уход Лукашенко.

Лукашенко – герой Украины

Лукашенко всегда пользовался значительной популярностью в украинском обществе. В ноябре 2019 года украинские социологи фиксировали его рейтинг на уровне 66%, что было сопоставимо с тогдашней популярностью Зеленского и делало белорусского президента самым популярным зарубежным лидером. Да и самого Зеленского в начале правления сравнивали с Лукашенко за простые манеры и публичные разносы чиновников.

В белорусской модели украинцев привлекали стабильность, частичное сохранение советского уклада, отсутствие всесильной олигархии. То, что украинцы еще во многом советские люди, в очередной раз подтвердила реакция украинского общества на земельную реформу Зеленского. Когда новый президент решился наконец открыть рынок земли, со множеством ограничений и без допуска иностранного капитала, его рейтинг тут же начал таять.

Импонировала украинцам и изворотливость Лукашенко: несмотря на экономическую зависимость от России, он умудрялся сохранять немалую самостоятельность во внешней политике – например, держал нейтралитет во время и грузинского, и украинского кризиса. Коронавирус, против которого белорусский президент отказался принимать специальные меры, тоже добавил ему популярности среди украинцев, недовольных карантином у себя (хотя в самой Белорусси наплевательское отношение Лукашенко к эпидемии, скорее всего, стало одним из катализаторов нынешних протестов).

Белорусь для украинцев всегда выглядела альтернативой их собственной истории, как если бы Леонид Кучма продлевал до бесконечности свои полномочия и продолжал лавировать между Россией и Западом, избегая революций и не забывая о простом народе. Неслучайно хозяйственник Кучма, по опросам, самый любимый президент украинцев.

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Для украинских национал-демократов Лукашенко всегда был воплощением авторитаризма и зависимости от Москвы. Еще во время первого Майдана 2004 года звучала кричалка: "Сегодня Киев, завтра – Минск". Однако значительной части украинского общества скорее нравилось, что белорусский президент умеет отстаивать суверенитет страны без революционных потрясений.

Для украинских политиков Лукашенко был удобным соседом, открытым для коммерческих схем и политического посредничества. После конфликта с Россией именно Минск стал площадкой для мирных переговоров по Донбассу. Через Минск продолжалось авиасообщение между Киевом и Москвой.

Поэтому и во время нынешней избирательной кампании симпатии украинцев были скорее на стороне действующего белорусского президента. За его основным соперником Бабарико слишком явно маячили деньги "Газпрома", а идея сместить Лукашенко казалась местью Кремля за неуступчивость в вопросах интеграции и даже местью Путина за сорванный транзит через присоединение Белоруси к России.

Лукашенко – изгой

Первоначально сдержанную реакцию Зеленского на белорусские события раскритиковали внутри страны, но его осторожность была вполне оправданна. Рвать отношения с недавним союзником, который к тому же предоставляет площадку для ключевых переговоров по Донбассу, было явно не с руки. Кроме того, в Киеве опасаются, что протесты сделают Лукашенко полностью зависимым от Москвы, что может обернуться геополитическим окружением Украины. Не последнюю роль играет и экономический фактор: Украина – второй после России внешнеторговый партнер Белоруси.

Однако по мере углубления кризиса в Белоруси Киеву стало невозможно продолжать отношения как ни в чем не бывало. Равно как и присоединяться к клубу авторитарных держав, поздравивших Лукашенко с победой. Вероятно, массовость протестов поколебала популярность Лукашенко и среди рядовых украинцев, заставив усомниться в достоинствах белорусской стабильности.

Отношения Киева и Минска резко ухудшились. Тон тут задал сам Лукашенко. Под давлением протестов он на ходу поменял концепцию – бросил разоблачать козни Москвы и объявил агрессором новую Речь Посполитую, куда включил и Украину.

"Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны: Литва, Латвия, Польша. И к сожалению, наша родная Украина и ее руководство приказывают провести нам новые выборы", – заявил Лукашенко на митинге в его поддержку.

Вдобавок он отказался выдать Украине задержанных вагнеровцев, участников боев в Донбассе, вернув их России, хотя изначально в разговорах с Зеленским намекал на другой вариант.

По мере того как снижаются шансы Лукашенко удержать власть, растет желание Киева избавиться от токсичного партнера. Украинский МИД осторожно солидаризировался с решением конференции глав МИД ЕС, не признавшей результаты белорусских выборов и инициировавшей санкции против белорусских чиновников (от присоединения к санкциям Украина пока воздержалась). Звучат предложения помочь соседям со строительством демократии – глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько (депутат от "Слуги народа") инициировала декларацию по Белоруси, где предлагается украинское посредничество в диалоге "участников избирательного процесса".

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Эпоха очарованности украинцев авторитарным белорусским проектом уходит в прошлое. Если случится чудо и Лукашенко удержит власть, он станет зависимым от силовиков диктатором, европейским изгоем. А Украине, нуждающейся в западной поддержке, придется дистанцироваться от его режима, возможно, присоединиться к санкциям. Неслучайно глава украинской делегации на минских переговорах Леонид Кравчук уже поговаривает об их переносе в более спокойную страну, вроде Швеции. Но и крушение власти Лукашенко для украинской стороны пока представляет уравнение с большим количеством неизвестных. Кто бы ни заполнил вакуум власти после его ухода – пророссийский или проевропейский лидер, – Украине придется заново выстраивать отношения с северным соседом.