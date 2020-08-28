Глава МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що затримання в Білорусі 33 вагнерівців – це нібито спільна операція українських та американських спецслужб.

Міністр закордонних справ наголосив, що Україна не втручається у внутрішні справи Білорусі. Про це Кулеба сказав на онлайн-брифінгу, інформує 24 канал.

До теми Це операція українських спецслужб спільно з американськими, – Путін про вагнерівців у Білорусі

Відповідь Кулеби Путіну

Кулеба запевнив, що заявами про вагнерівців Росія намагається виправдати своє втручання у ситуацію Білорусі. Він нагадав, що в Росії говорять про те, що варто надіслати своїх фахівців і правохоронців до Білорусі. Тобто, за словами Кулеби, Путін хоче виправдати свою непристойну поведінку і показати, що не він один втручається у справи Білорусі.

Хочу ще раз вас запевнити, що Україна не втручалася, не втручається і не буде втручатися у внутрішні справи сусідньої Білорусі,

– наголосив Кулеба.

Затримання вагнерівців у Білорусі: що відомо