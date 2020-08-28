Україна не втручається у справи Білорусі, – Кулеба відповів Путіну щодо вагнерівців
Глава МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що затримання в Білорусі 33 вагнерівців – це нібито спільна операція українських та американських спецслужб.
Міністр закордонних справ наголосив, що Україна не втручається у внутрішні справи Білорусі. Про це Кулеба сказав на онлайн-брифінгу, інформує 24 канал.
До теми Це операція українських спецслужб спільно з американськими, – Путін про вагнерівців у Білорусі
Відповідь Кулеби Путіну
Кулеба запевнив, що заявами про вагнерівців Росія намагається виправдати своє втручання у ситуацію Білорусі. Він нагадав, що в Росії говорять про те, що варто надіслати своїх фахівців і правохоронців до Білорусі. Тобто, за словами Кулеби, Путін хоче виправдати свою непристойну поведінку і показати, що не він один втручається у справи Білорусі.
Хочу ще раз вас запевнити, що Україна не втручалася, не втручається і не буде втручатися у внутрішні справи сусідньої Білорусі,
– наголосив Кулеба.
Затримання вагнерівців у Білорусі: що відомо
- Вночі 29 липня на території Білорусі затримали 33 бойовиків угрупування ПВК "Вагнер". Слідство стверджує, що бойовики мали на меті дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів.
- Київ надіслав Мінську запит на екстрадицію вагнерівців, тому що 28 з них воювали на Донбасі за Росію.
- Однак 14 серпня Білорусь віддала вагнерівців Росії.
- 17 серпня в українських ЗМІ з'явилась інформація, що СБУ нібито планувала спецоперацію із затримання в Києві бійців, що воювали проти України на Донбасі. Операція начебто зірвалася після наради в Офісі Президента.
- Президент України Володимир Зеленський назвав інформацію про спецоперацію маячнею.
- Путін заявив, що затримання бійців ПВК "Вагнера" у Білорусі є спільною операцію спецслужб США та України. У Кремлі вважають, що росіян затягнули на білоруську територію, аби підставити.