У Раді провели флешмоб на підтримку опозиції Білорусі: ОПЗЖ відповіла провокацією – фото
На засідання парламенту 4 вересня нардепи від п’яти фракцій прийшли з білоруськими прапорами у знак солідарності з протестувальниками проти режиму Лукашенка. Однак ОПЗЖ у відповідь влаштувала провокацію.
Нардепи у Раді підтримали протести в Білорусі
Парламентарі вирішили висловити свою підтримку білорусам, які виходять на протести проти сфальсифікованих результатів виборів на насилля зі сторони силовиків, повідомила у фейсбуці нардепка від "Голосу" Соломія Бобровська.
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Спільний виступ п‘яти фракцій із підтримкою народу Білорусі – чудовий показник того, що парламент може об’єднуватись навколо ідей та цінностей, коли це потрібно,
– зазначила депутатка.
Та додала, що цей виступ був чудовим проявом демократичних сил, для яких "свобода і гідність – не порожній звук".
Нардепи провели флешмоб для підтримки протестів у Білорусі / Фото "Голос", "Букви"
А ОПЗЖ влаштувала провокацію
У відповідь на ініціативу депутати з фракції ОПЗЖ вивісили в парламенті червоно-зелений прапор. Так вони заявили, що підтримують кривавий режим Лукашенка.
Ілля Кива назвав біло-червоно-білу символіку "прапором системи Сороса", а депутатів з "ЄС", які її принесли в Раду винуватив в тому, що вони руйнують Україну.
Партія "Європейської солідарності", яка причетна до військового і державного перевороту в 2014 році, сьогодні підтримує перевороти в інших країнах,
– сказав Кива.
До слова, це не перший вияв підтримки політики Лукашенка від Киви у Раді.
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ОПЗЖ вивісила червоно-зелений прапор / Фото "Букви"
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