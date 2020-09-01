Підтримали Лукашенка: Медведчук та Кива розгорнули в Раді прапор Білорусі – фото
Народні депутати від "Опозиційної партії – За життя" Дмитро Медведчук та Ілля Кива вивісили в сесійній залі Ради державний прапор Білорусі.
У такий спосіб вони висловили свою підтримку Олександру Лукашенку. Відповідне фото з'явилося на фейсбук-сторінці Киви.
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На ньому обидва нардепи стоять біля робочих місць у Раді. Поруч розгорнутий червоно-зелений прапор Білорусі.
Ми з білоруським народом, який захистив конституційний лад і свою країну від захоплення і поневолення,
– підписав світлину Кива.
Депутати ОПЗЖ вивісили в Раді державний прапор Білорусі / Фото з фейсбука Іллі Киви
Раніше Віктор Медведчук на тлі кривавих протестів у Білорусі привітав Олександра Лукашенка з "успішним завершенням виборів й переконливою перемогою".
Прапори в Білорусі: що варто знати
- Біло-червоно-білий прапор – національний прапор Білоруської народної республіки, яка існувала з березня 1918 по січень 1919 року. Кольори прапора повторюють кольори національного герба Пагоня часів Великого Князівства Литовського.
- Після проголошення незалежності Білорусі у 1991 році біло-червоно-білий прапор був затверджений як державний прапор Білорусі. Проте
- У 1995 році Лукашенко ініціював референдум, на якому відновили майже незмінений варіант білоруського радянського прапора.
- Відтоді офіційно в державі прапор червоно-зелений, а біло-червоно-білий прапор використовується демократичними силами як символ опозиційної боротьби проти режиму Лукашенка.