Народні депутати від "Опозиційної партії – За життя" Дмитро Медведчук та Ілля Кива вивісили в сесійній залі Ради державний прапор Білорусі.

У такий спосіб вони висловили свою підтримку Олександру Лукашенку. Відповідне фото з'явилося на фейсбук-сторінці Киви.

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На ньому обидва нардепи стоять біля робочих місць у Раді. Поруч розгорнутий червоно-зелений прапор Білорусі.

Ми з білоруським народом, який захистив конституційний лад і свою країну від захоплення і поневолення,

– підписав світлину Кива.



Депутати ОПЗЖ вивісили в Раді державний прапор Білорусі / Фото з фейсбука Іллі Киви

Раніше Віктор Медведчук на тлі кривавих протестів у Білорусі привітав Олександра Лукашенка з "успішним завершенням виборів й переконливою перемогою".

Довідка. 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, перемогу на них здобув Олександр Лукашенко. Однак дані неофіційних екзит-полів свідчать, що перемогла опозиціонерка Світлана Тихановська.



Білоруси не погодилися з результатами виборів. По всій країні спалахнули мирні протести. Мітингувальників ОМОНівці розганяли ґумовими кулями та світлошумовими гранатами. Незважаючи на загиблих та поранених, люди продовжують виходити на мітинги.

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