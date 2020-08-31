Кадиров заступився за Лукашенка: Прошу народ Білорусі підтримати свого президента
Глава Чечні Рамзан Кадиров привітав Олександра Лукашенка з днем народження і назвав Білорусь братньою державою. Також він закликав білорусів не допустити внутрішнього розколу країни.
Політична діяльність Лукашенка є мудрою та успішною. Про це лідер Чечні написав у своєму телеграм-каналі "Kadyrov_95".
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"Деякі сили хочуть зруйнувати мир у Білорусі"
За словами Кадирова, саме під керівництвом Лукашенка Білорусь стала однією з найбільш стабільних та розвинутих країн на пострадянському просторі. Однак, на думку глави Чечні, не всі цінують такі прекрасні результати, а "деякі сили" і взагалі хочуть зруйнувати мир у Білорусі.
Кадиров нагадав білорусам про війни у Чечні
Кадиров наголосив, що такі дії і загалом гасла, як правило, призводять до кровопролиття і занепаду країни. Лідер Чечні згадав, що його народ добре знає, до яких страждань призводить війна. Чеченці пережили дві війни, які забрали життя сотень тисяч людей.
Я прошу народ Білорусі підтримати в ці важкі дні свого президента і дати відсіч силам, які зацікавлені у внутрішньому розколі братньої нам держави,
– наголосив Кадиров.
Лідер Чечні також подякував Лукашенку за зміцнення братніх стосунків між білорусами та чеченцями. Також він побажав президенту Білорусі міцного здоров'я та довгих років життя.
Що відбулося в день народження Лукашенка
- 30 серпня президенту Білорусі виповнилося 66 років.
- Військові комісаріати Гомельської області привітали Лукашенка трикратним "Ура!" та словами "З днем народження, батя".
- Білоруські протестувальники провели в цей день у Мінську Марш миру і незалежності. У Марші взяли участь понад 200 тисяч людей.
- Білоруські жінки принесли до Будинку уряду гарбузи та заспівали пісню про "старого діда".
- До мінського палацу Лукашенка активісти принесли чорну труну.
- У Києві під білоруським посольством відбулася акція "День народження диктатора". Активісти принесли Лукашенку символічні подарунки: букет колючого терену з чорною стрічкою, а також шматок бруківки та російський прапор.