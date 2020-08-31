Глава Чечні Рамзан Кадиров привітав Олександра Лукашенка з днем народження і назвав Білорусь братньою державою. Також він закликав білорусів не допустити внутрішнього розколу країни.

Політична діяльність Лукашенка є мудрою та успішною. Про це лідер Чечні написав у своєму телеграм-каналі "Kadyrov_95".

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"Деякі сили хочуть зруйнувати мир у Білорусі"

За словами Кадирова, саме під керівництвом Лукашенка Білорусь стала однією з найбільш стабільних та розвинутих країн на пострадянському просторі. Однак, на думку глави Чечні, не всі цінують такі прекрасні результати, а "деякі сили" і взагалі хочуть зруйнувати мир у Білорусі.

Кадиров нагадав білорусам про війни у Чечні

Кадиров наголосив, що такі дії і загалом гасла, як правило, призводять до кровопролиття і занепаду країни. Лідер Чечні згадав, що його народ добре знає, до яких страждань призводить війна. Чеченці пережили дві війни, які забрали життя сотень тисяч людей.

Я прошу народ Білорусі підтримати в ці важкі дні свого президента і дати відсіч силам, які зацікавлені у внутрішньому розколі братньої нам держави,

– наголосив Кадиров.

Лідер Чечні також подякував Лукашенку за зміцнення братніх стосунків між білорусами та чеченцями. Також він побажав президенту Білорусі міцного здоров'я та довгих років життя.

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