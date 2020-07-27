Командир полку поліції спеціального призначення імені Ахмата Кадирова Замід Чалаєв визнав, що воював за бойовиків на Донбасі. Він навіть похизувався медаллю, яку отримав за це.

Поплічник чинного глави Чечні Рамзана Кадирова виклав у власному інстаграмі фото з різними нагородами. Згодом він його видалив, але журналісти встигли зробити скриншот.

До теми "Я заслужив Нобелівську премію": Кадиров образився на введені проти нього санкції

Чалаєв відверто відповів на запитання в коментарях, звідки вони.

Був в Україні і Лівії, потім Сирія та Південна Осетія,

– написав він.



Пост Чалаєва в інстаграмі / Скриншот

Зверніть увагу! 27 липня у Кремлі знову заявили про те, що Росія "не є учасником конфлікту на сході України", і нібито тому не може гарантувати дотримання перемир'я з боку бойовиків.

Відзначимо, нещодавно одіозний лідер Чечні Рамзан Кадиров назвав несправедливими санкції Держдепу США щодо себе. Він вважає, що гідний Нобелівської премії за перемогу над міжнародним тероризмом.

До речі Кадиров залишився без інстаграму: його акаунт видалили