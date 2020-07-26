Скандальний лідер Чечні Рамзан Кадиров назвав несправедливими санкції Держдепу США щодо себе. Він вважає, що гідний Нобелівської премії за перемогу над тероризмом.

Кадиров зробив цю заяву в ефірі телеканалу "Россия 1", повідомляє Интерфакс.

До теми Рамзан Кадиров наклав санкції на Майка Помпео

Чому Кадирову захотілось Нобелівської премії

Він зазначив, що США не можуть впоратися з тероризмом на Близькому Сході. Тоді як він, мовляв, поборов міжнародний тероризм у Чечні.

Ми зупинили війну, знищили міжнародний тероризм. Нобелівську премію мені треба дати за перемогу над тероризмом, а вони, навпаки, мене під санкції. Несправедливо!,

– обурився Кадиров.

Глава Чечні також заперечує, що чеченців залякали бойовики Кадирова. На його думку, народ любить свого ватажка.

Що відомо про санкції США проти Кадирова