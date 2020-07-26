"Я заслужив Нобелівську премію": Кадиров образився на введені проти нього санкції
Скандальний лідер Чечні Рамзан Кадиров назвав несправедливими санкції Держдепу США щодо себе. Він вважає, що гідний Нобелівської премії за перемогу над тероризмом.
Кадиров зробив цю заяву в ефірі телеканалу "Россия 1", повідомляє Интерфакс.
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Чому Кадирову захотілось Нобелівської премії
Він зазначив, що США не можуть впоратися з тероризмом на Близькому Сході. Тоді як він, мовляв, поборов міжнародний тероризм у Чечні.
Ми зупинили війну, знищили міжнародний тероризм. Нобелівську премію мені треба дати за перемогу над тероризмом, а вони, навпаки, мене під санкції. Несправедливо!,
– обурився Кадиров.
Глава Чечні також заперечує, що чеченців залякали бойовики Кадирова. На його думку, народ любить свого ватажка.
Що відомо про санкції США проти Кадирова
- Держдеп США вніс лідера Чечні Рамзана Кадирова і його родину у чорний список через причетність до грубих порушень прав людини, скоєних понад 10 років тому, зокрема катування та страти без суду.
- Під санкції потрапили дружина Кадирова Медні Кадирова і його дочки Айшат і Каріна (Хадіжат) Кадирові.
- Натомість сам Кадиров вирішив заборонити держсекретарю Майклу Помпео в'їзд до регіону та запровадив власні санкції. Це стало приводом для насмішок і мемів над чеченським ватажком.