Скандальный лидер Чечни Рамзан Кадыров назвал несправедливыми санкции Госдепа США в отношении себя. Он считает, что достоин Нобелевской премии за победу над терроризмом.

Кадыров сделал это заявление в эфире телеканала "Россия 1", сообщает Интерфакс.

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Почему Кадырову захотелось Нобелевской премии

Он отметил, что США не могут справиться с терроризмом на Ближнем Востоке. Тогда как он, мол, поборол международный терроризм в Чечне.

Мы остановили войну, уничтожили международный терроризм. Нобелевскую премию мне надо дать за победу над терроризмом, а они, наоборот, меня под санкции. Несправедливо!,

– возмутился Кадыров.

Глава Чечни также отрицает, что чеченцев запугали боевики Кадырова. По его мнению, народ любит своего вожака.

Что известно о санкциях США против Кадырова