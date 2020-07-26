"Я заслужил Нобелевскую премию": Кадыров обиделся на введенные против него санкции
Скандальный лидер Чечни Рамзан Кадыров назвал несправедливыми санкции Госдепа США в отношении себя. Он считает, что достоин Нобелевской премии за победу над терроризмом.
Кадыров сделал это заявление в эфире телеканала "Россия 1", сообщает Интерфакс.
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Почему Кадырову захотелось Нобелевской премии
Он отметил, что США не могут справиться с терроризмом на Ближнем Востоке. Тогда как он, мол, поборол международный терроризм в Чечне.
Мы остановили войну, уничтожили международный терроризм. Нобелевскую премию мне надо дать за победу над терроризмом, а они, наоборот, меня под санкции. Несправедливо!,
– возмутился Кадыров.
Глава Чечни также отрицает, что чеченцев запугали боевики Кадырова. По его мнению, народ любит своего вожака.
Что известно о санкциях США против Кадырова
- Госдеп США внес лидера Чечни Рамзана Кадырова и его семью в черный список из-за причастности к грубым нарушениям прав человека, совершенным больше 10 лет назад, в частности пыткам и казни без суда.
- Под санкции попали жена Кадырова Медни Кадырова и его дочери Айшат и Карина (Хадижат) Кадыровы.
- Между тем сам Кадыров решил запретить госсекретарю Майклу Помпео въезд в регион и ввел собственные санкции. Это стало поводом для насмешек и мемов над чеченским главарем.