Рамзан Кадыров наложил санкции на Майка Помпео: причина
Глава Чечни Рамзан Кадыров запретил госсекретарю Майклу Помпео въезд в регион и ввел другие санкции. Он возмутился американскими санкциями против членов его семьи, запретившими им въезд в США.
По мнению чеченского главы, это связано с предвыборной кампанией в США. Ранее Кадыров приглашал госсекретаря посетить Чечню. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова Кадырова на совещании в Грозном.
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Также он заявил, что введет все возможные санкции и заблокирует банковские счета Помпео в Чечне. В каких именно банках Чечни Майкл Помпео держит деньги, Кадыров не уточнил.
"Г-на Помпео я приглашал в гости, но вот теперь при всех говорю, что не имею на это права. Все, отменяю приглашение и объявляю о включении его во все санкции, которые у нас есть в республике, вплоть до заблокирования всех его счетов. То же самое они сделали против меня", – заявил он.
Почему США ввела санкции против Кадырова
- Государственный департамент США внес лидера Чечни Рамзана Кадырова и его семью в черный список за его причастность к грубым нарушениям прав человека, совершенным более 10 лет назад, в частности пыткам и казни без суда.
- Под санкции попали жена – Медни Кадырова и его дочери Айшат и Карина (Хадижат).
- В Госдепе подчеркнули, что будут призывать страны-единомышленники принимать аналогичные меры.
- Тогда Кадыров отреагировал на это в своем телеграм-канале так: "Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!".