Глава Чечни Рамзан Кадыров запретил госсекретарю Майклу Помпео въезд в регион и ввел другие санкции. Он возмутился американскими санкциями против членов его семьи, запретившими им въезд в США.

По мнению чеченского главы, это связано с предвыборной кампанией в США. Ранее Кадыров приглашал госсекретаря посетить Чечню. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова Кадырова на совещании в Грозном.

К теме США наложили на Кадырова санкции: он уже ответил, что принимает бой

Также он заявил, что введет все возможные санкции и заблокирует банковские счета Помпео в Чечне. В каких именно банках Чечни Майкл Помпео держит деньги, Кадыров не уточнил.

"Г-на Помпео я приглашал в гости, но вот теперь при всех говорю, что не имею на это права. Все, отменяю приглашение и объявляю о включении его во все санкции, которые у нас есть в республике, вплоть до заблокирования всех его счетов. То же самое они сделали против меня", – заявил он.

Почему США ввела санкции против Кадырова