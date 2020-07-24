Голова Чечні Рамзан Кадиров заборонив держсекретарю Майклу Помпео в'їзд до регіону та запровадив інші санкції. Він обурився через американські санкції проти членів його родини, заборонивши їм в'їзд до США.

На думку чеченського голови, це пов'язано з передвиборчою кампанією у США. Раніше Кадиров запрошував держсекретаря відвідати Чечню. Про це пише ТАСС, посилаючись на слова Кадирова на нараді в Грозному.

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Також, він заявив, що введе всі можливі санкції та заблокує банківські рахунки Помпео у Чечні. В яких саме банках Чечні Майкл Помпео тримає гроші, Кадиров не уточнив.

"Пана Помпео я запрошував в гості, але ось тепер при всіх говорю, що не маю на це права. Все, скасовую запрошення і оголошую про включення його в усі санкції, які у нас є в республіці, аж до заблокування всіх його рахунків. Те ж саме вони зробили проти мене", – заявив він.

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