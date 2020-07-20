Санкції на Кадирова накладають через грубе порушення прав людини. Саме так ідеться у заяві держсекретаря США Майкла Помпео, повідомляє пресслужба Держдепартаменту США.

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Департамент має великий обсяг перевіреної інформації про те, що Кадиров є відповідальним за численні грубі порушення прав людини, скоєні понад 10 років тому, зокрема катування та страти без суду,

– йдеться у заяві.

Окрім Кадирова під санкції потрапили його дружина Кадирова Медні Кадирова і його дочки Айшат і Каріна (Хадіжат) Кадирові. У Держдепі підкреслили, що закликатимуть країн-однодумців вживати аналогічних заходів.

Реакція Кадирова

Сам Кадиров відреагував на санкції, звернувшись на своєму телеграм-каналі до держсекретаря США: "Помпео, ми приймаємо бій! Далі буде цікавіше!".

Повідомлення проілюстрував фото, на якому він у двох руках тримає кулемети.

Гаразд, коли б я був сто разів порушником прав людини, то як ви пояснюєте санкції проти ... моєї дружини і моїх дочок ??? Які вони скоїли злочини і чиї права порушили? На це питання у вас немає відповіді. І саме це демонструє ваше справжнє брехливе обличчя світових інтриганів і провокаторів,

– зухвало написав Кадиров.

У МЗС Росії заявили, що придумають варіант відповіді на санкції США, але поки не знають який. "Буде важко відповісти дзеркально, але ми що-небудь придумаємо", – повідомила Інтерфаксу офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова.