США наклали на Кадирова санкції: він вже відповів, що приймає бій
Державний департамент США вніс лідера Чечні Рамзана Кадирова і його родину у чорний список через його причетність до грубих порушень прав людини. Він у свою чергу заявив, що приймає бій і опублікував фото з автоматами.
Санкції на Кадирова накладають через грубе порушення прав людини. Саме так ідеться у заяві держсекретаря США Майкла Помпео, повідомляє пресслужба Держдепартаменту США.
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Департамент має великий обсяг перевіреної інформації про те, що Кадиров є відповідальним за численні грубі порушення прав людини, скоєні понад 10 років тому, зокрема катування та страти без суду,
– йдеться у заяві.
Окрім Кадирова під санкції потрапили його дружина Кадирова Медні Кадирова і його дочки Айшат і Каріна (Хадіжат) Кадирові. У Держдепі підкреслили, що закликатимуть країн-однодумців вживати аналогічних заходів.
Реакція Кадирова
Сам Кадиров відреагував на санкції, звернувшись на своєму телеграм-каналі до держсекретаря США: "Помпео, ми приймаємо бій! Далі буде цікавіше!".
Повідомлення проілюстрував фото, на якому він у двох руках тримає кулемети.
Гаразд, коли б я був сто разів порушником прав людини, то як ви пояснюєте санкції проти ... моєї дружини і моїх дочок ??? Які вони скоїли злочини і чиї права порушили? На це питання у вас немає відповіді. І саме це демонструє ваше справжнє брехливе обличчя світових інтриганів і провокаторів,
– зухвало написав Кадиров.
У МЗС Росії заявили, що придумають варіант відповіді на санкції США, але поки не знають який. "Буде важко відповісти дзеркально, але ми що-небудь придумаємо", – повідомила Інтерфаксу офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова.