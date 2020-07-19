Очільник Чечні Рамзан Кадиров звернувся до Президента України Володимира Зеленського. На переконання першого, український лідер намагається зобразити із себе щось. Тому Кадиров закликав Зеленського визначитися, ким він є насправді, та підтвердити свої вибачення за відео "Кварталу 95", яке його образило.

Про який ролик мовиться

Так Кадиров відреагував на відео, яке у червні журналіст Дмитро Гордон оприлюднив у ютьбі. Це фрагмент інтерв’ю з Зеленським, що було записано в 2018 році. На кадрах представник ЗМІ попросив нинішнього президента розповісти про конфлікт із лідером Чечні Рамзаном Кадировим. Про це пише 24 канал.

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За словами Зеленського, суть його полягає в тому, що у програмі "Чисто News”, яку випускає "Квартал", була нарізка, куди потрапило відео з Кадировим, який плаче (сам чинний політик про цей ролик навіть нічого не знав).

До мене зателефонували та запитали, що можете сказати з цієї ситуації. І підкреслили, що це стосується мусульманського світу. Я сказав, що не знаю суть питання, передивлюся цю історію, оскільки глибоко її не знаю. Водночас підкреслив, якщо ми образили хоча б когось із представників мусульманського світу та на рівні релігії, я за своїх хлопців прошу пробачення,

– наголосив Зеленський.

Шостий президент додав, що релігія – болюча тема та дуже тонка межа, тому не треба та негарно ображати інтереси інших.

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Реакція Кадирова на такі слова Зеленського

Керівник Чечні опублікував цей уривок з інтерв'ю дворічної давнини і заявив, що в ньому Зеленський намагається уникнути прямих вибачень перед ним. Про це Кадиров написав у телеграмі.

Колись я знав Зеленського як людину, яка, визнавши свою провину, мала честь вибачитися. Це було гідним чоловіка. Але тільки навіщо тепер, після прийнятих вибачень, намагатися зобразити із себе щось, викручуватися, крутити, намагатися підняти себе? Тепер же Ви, отримавши повноваження президента України, щораз вигадуєте нові версії вибачень,

– зауважив Кадиров.

Водночас чеченський лідер закликав Зеленського твердо визначитися зі своєю позицією і підтвердити свої вибачення.

"Якщо ж ні, то Вам доведеться відповісти переді мною не як перед главою республіки, а як перед сином першого президента Чеченської Республіки, героя Росії Ахмата-Хаджі Кадирова, пам'ять якого Ви образили!" – наголосив політик.

Кадиров додав, що він – син загиблого отця, піхотинець великого лідера Володимира Путіна, захисник свого народу. Тому і Зеленскому варто обрати найбільш підхожий для себе статус і визначитися, зрештою, ким він є.

"Ви – нечесні та виверткі не лише у своїх словах, але і в передвиборних обіцянках. Обіцяли покласти край війні, але продовжуєте справу свого попередника Порошенка… Що Вам заважає зателефонувати Володимиру Путіну й оголосити, що закінчуєте з цією "громадянською" війною на сході України? Гординя або чужа воля?", – підкреслив лідер Чечні.

Також він закликав Зеленського бути чоловіком і завжди тримати своє слово. Крім того, Кадиров вважає що з "Великою Росією" Україна начебто має побудувати добросусідські взаємини.

"Упевнений, гарант Конституції України повинен зробити перший крок", – підсумував головний путінський посіпака.

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