Очільник Чеченської Республіки Рамзан Кадиров прокоментував інформацію про те, що він замовив вбивство грузинського журналіста Георгія Габунії. Останній торік у прямому ефірі обматюкав російського президента Володимира Путіна.

Кадиров про замах на Габунію

Лідер Чечні традиційно усі обвинувачення у свій бік відкидає. А Габунію він назвав ображеною долею людиною, яка незграбно намагається показати себе в інформаційному полі. Також він запевнив, що думки таких людей йому – нецікаві. Свої думки Кадиров виклав у телеграмі.

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"Хочу лише сказати, що сьогоднішня грузинська політика – порожня, точно так само, як і українська. Колись ці країни успішно розвивалися, а сьогодні ними керують люди, які, замість того, щоб думати про реальні проблеми народу, роблять дурні заяви", – зазначив посіпака Путіна.

Прикладом однієї з таким заяв він власне вважає інформацію щодо замаху на грузинського журналіста.

"Повірте, якщо хтось діє за моїм дорученням, він його виконає, а якщо завдання треба виконати тихо, то ніхто, і вже тим більше ваші країни, які перебувають у глибокому застої, про це не дізнаються. Та й словоблуд ваш, що позиціонує себе як представник ЗМІ, і без того ледве живий, страждає манією величі. Всі серйозні ЗМІ стусанами женуть його зі своїх редакцій", – каже Кадиров.

Лідер Чечні додав, що він не забув, як Габунія образив особисто його, Чечню та чеченський народ.

Георгію Габунії краще встати на колін та попросити вибачення, вибачитися за те, що трапилося. Він образив не одну людину, а всіх росіян. Звертаюся до грузинської влади, щоб вжили заходів, що сприяють перевихованню цього громадянина. Рекомендую йому зробити правильні висновки та привести свій розум до ладу. В іншому разі, він залишиться моїм ворогом,

– зауважив Кадиров.

На завершення він знову негативно висловився у бік України та пригрозив їй виставити рахунок.

"Подібні звісточки запускайте хоча б з доказовою базою. Ви і так останніми роками тільки піаритися завдяки моєму імені. Не виходить у вас ніяк працювати зі своїм народом, в результаті періодично нагадуєте про себе з використанням мого імені. За цей піар ви мені, до речі, – винні", – підсумував Кадиров.

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