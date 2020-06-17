Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал информацию о том, что он заказал убийство грузинского журналиста Георгия Габунии. Последний в прошлом году в прямом эфире обматерил российского президента Владимира Путина.

Кадыров о покушении на Габунию

Лидер Чечни традиционно все обвинения в свой адрес отвергает. А Габунию он назвал оскорбленным судьбой человеком , который неуклюже пытается показать себя в информационном поле. Также он заверил, что мысли таких людей ему неинтересны. Свои убеждения Кадыров изложил в Telegram .

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"Хочу лишь сказать, что сегодняшняя грузинская политика – пустая, точно так же, как и украинская. Когда-то эти страны успешно развивались, а сегодня ими управляют люди, которые, вместо того, чтобы думать о реальных проблемах народа, делают глупые заявления", – отметил прислужник Путина.

Примером одного из таким заявлений он собственно считает информацию о покушении на грузинского журналиста.

"Поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит, а если задачу надо выполнить тихо, то никто, и уж тем более ваши страны, которые находятся в глубоком застое, об этом не узнают. Да и словоблуд ваш, позиционирующий себя как представитель СМИ, и без того еле живой, страдающий манией величия. Все серьезные СМИ пинками гонят его из своих редакций", – говорит Кадыров.

Лидер Чечни добавил, что он не забыл, как Габуния оскорбил лично его, Чечню и чеченский народ.

Георгию Габунии лучше встать на колен и попросить прощения, извиниться за то, что случилось. Он оскорбил не одного человека, а всех россиян. Обращаюсь к грузинским властям, чтобы приняли меры, способствующие перевоспитанию этого гражданина. Рекомендую ему сделать правильные выводы и привести свой ум в порядок. В противном случае, он останется моим врагом,

– отметил Кадыров.

В завершение он снова негативно высказался в адрес Украины и пригрозил ей выставить счет.

"Подобные весточки запускайте хотя бы с доказательной базой . Вы и так в последние годы только пиаритесь благодаря моему имени. Не получается у вас никак работать со своим народом, в результате периодически напоминаете о себе с использованием моего имени. За это пиар вы мне, кстати должны", – подытожил Кадыров.

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Что известно о покушении на Габунию

15 июня гендиректор канала "Мтавари архи", где работает Габуния, заявил о подготовке покушения на журналиста.

По его словам, информацию об этом Грузии передала Украине.

Преступление планировал осуществить уроженец Ингушетии по заказу Рамзана Кадырова.

Служба государственной безопасности Грузии подтвердила факт задержания гражданина России в рамках дела о подготовке заказного убийства, но не сообщила никаких подробностей.