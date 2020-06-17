Кадырова обвиняют в покушении на журналиста Габунию: реакция лидера Чечни – вспомнил об Украине
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал информацию о том, что он заказал убийство грузинского журналиста Георгия Габунии. Последний в прошлом году в прямом эфире обматерил российского президента Владимира Путина.
Кадыров о покушении на Габунию
Лидер Чечни традиционно все обвинения в свой адрес отвергает. А Габунию он назвал оскорбленным судьбой человеком, который неуклюже пытается показать себя в информационном поле. Также он заверил, что мысли таких людей ему неинтересны. Свои убеждения Кадыров изложил в Telegram.
К теме Россия готовила убийство грузинского ведущего, который обматерил Путина: его спасла Украина
"Хочу лишь сказать, что сегодняшняя грузинская политика – пустая, точно так же, как и украинская. Когда-то эти страны успешно развивались, а сегодня ими управляют люди, которые, вместо того, чтобы думать о реальных проблемах народа, делают глупые заявления", – отметил прислужник Путина.
Примером одного из таким заявлений он собственно считает информацию о покушении на грузинского журналиста.
"Поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит, а если задачу надо выполнить тихо, то никто, и уж тем более ваши страны, которые находятся в глубоком застое, об этом не узнают. Да и словоблуд ваш, позиционирующий себя как представитель СМИ, и без того еле живой, страдающий манией величия. Все серьезные СМИ пинками гонят его из своих редакций", – говорит Кадыров.
Лидер Чечни добавил, что он не забыл, как Габуния оскорбил лично его, Чечню и чеченский народ.
Георгию Габунии лучше встать на колен и попросить прощения, извиниться за то, что случилось. Он оскорбил не одного человека, а всех россиян. Обращаюсь к грузинским властям, чтобы приняли меры, способствующие перевоспитанию этого гражданина. Рекомендую ему сделать правильные выводы и привести свой ум в порядок. В противном случае, он останется моим врагом,
– отметил Кадыров.
В завершение он снова негативно высказался в адрес Украины и пригрозил ей выставить счет.
"Подобные весточки запускайте хотя бы с доказательной базой. Вы и так в последние годы только пиаритесь благодаря моему имени. Не получается у вас никак работать со своим народом, в результате периодически напоминаете о себе с использованием моего имени. За это пиар вы мне, кстати должны", – подытожил Кадыров.
Интересно Путинские "каникулы": как Кадыров закрыл Чечню от России
Что известно о покушении на Габунию
- 15 июня гендиректор канала "Мтавари архи", где работает Габуния, заявил о подготовке покушения на журналиста.
- По его словам, информацию об этом Грузии передала Украине.
- Преступление планировал осуществить уроженец Ингушетии по заказу Рамзана Кадырова.
- Служба государственной безопасности Грузии подтвердила факт задержания гражданина России в рамках дела о подготовке заказного убийства, но не сообщила никаких подробностей.