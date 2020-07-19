Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. По мнению первого, украинский лидер пытается изобразить из себя что-то. Поэтому Кадыров призвал Зеленского определиться, кем он является на самом деле, и подтвердить свои извинения за видео "Квартала 95", которое его оскорбило.

О каком ролик идет речь

Так Кадыров отреагировал на видео, которое в июне журналист Дмитрий Гордон опубликовал в YouTube, Это фрагмент интервью с Зеленским, что было записано в 2018 году. На кадрах представитель СМИ попросил нынешнего президента рассказать о конфликте с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом пишет 24 канал .

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По словам Зеленского, суть его заключается в том, что в программе "Чисто News", которую выпускает "Квартал", была нарезка, куда попало видео с Кадыровым, который плачет (сам действующий политик об этом ролик даже ничего не знал).

Ко мне позвонили и спросили, что можете сказать по поводу этой ситуации. И подчеркнули, что это касается мусульманского мира. Я сказал, что не знаю суть вопроса, пересмотрю эту историю, поскольку глубоко ее не знаю. В то же время подчеркнул, что если мы обидели хотя бы кого-то из представителей мусульманского мира и на уровне религии, я за своих ребят прошу прощения,

– подчеркнул Зеленский.

Шестой президент добавил, что религия – больная тема и очень тонкая грань , поэтому не надо и некрасиво оскорблять интересы других.

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Реакция Кадырова на такие слова Зеленского

Руководитель Чечни опубликовал этот отрывок из интервью двухлетней давности и заявил, что в нем Зеленский пытается избежать прямых извинений перед ним. Об этом Кадыров написал в Telegram .

Когда-то я знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь, после принятых извинений, пытаться изобразить из себя нечто, выкручиваться, крутить, пытаться поднять себя? Теперь же Вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии извинений,

– отметил Кадыров.

В то же время чеченский лидер призвал Зеленского твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения.

" Если нет, то Вам придется ответить передо мной не как перед главой республики, а как перед сыном первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, память которого Вы обидели!" – подчеркнул политик.

Кадыров добавил, что он – сын погибшего отца, пехотинец великого лидера Владимира Путина, защитник своего народа. Поэтому и Зеленскому стоит выбрать наиболее подходящий для себя статус и определиться, наконец, кем он является.

" Вы нечестны и изворотливы не только в своих словах, но и в предвыборных обещаниях. Обещали положить конец войне, но продолжаете дело своего предшественника Порошенко... Что Вам мешает позвонить Владимиру Путину и объявить, что заканчиваете с этой "гражданской" войной на востоке Украины? Гордыня или чужая воля?" – подчеркнул лидер Чечни.

Также он призвал Зеленского быть мужчиной и всегда держать свое слово. Кроме того, Кадыров считает, что с "Великой Россией" Украина якобы должны построить добрососедские отношения.

"Уверен, гарант Конституции Украины должен сделать первый шаг", – подытожил главный путинский прихвостень.