Государственный департамент США внес лидера Чечни Рамзана Кадырова и его семью в черный список из-за его причастности к грубым нарушениям прав человека. Он в свою очередь заявил, что принимает бой и опубликовал фото с автоматами.

Санкции на Кадырова накладывают из-за грубого нарушения прав человека. Именно так говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

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Департамент имеет большой объем проверенной информации о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные более 10 лет назад, в частности пытки и казни без суда,

– говорится в заявлении.

Кроме Кадырова под санкции попали его жена Медни Кадырова и его дочери Айшат и Карина (Хадижат) Кадыровы. В Госдепе подчеркнули, что призывать стран-единомышленников ввести аналогичные мероприятия.

Реакция Кадырова

Сам Кадыров отреагировал на санкции, обратившись на своем телеграм-канале к госсекретарю США: "Помпео, мы принимаем бой! Продолжение следует интереснее!".

Сообщение проиллюстрировал фото, на котором он в двух руках держит пулеметы.

Ладно, если бы я был сто раз нарушителем прав человека, то как вы объясняете санкции против... моей жены и моих дочерей??? Какие они совершили преступления и чьи права нарушили? На этот вопрос у вас нет ответа. И именно это демонстрирует ваше настоящее лживое лицо мировых интриганов и провокаторов,

– дерзко написал Кадыров.

В МИД России заявили, что придумают вариант ответа на санкции США, но пока не знают какой. "Будет трудно ответить зеркально, но мы что-нибудь придумаем", – сообщила Интерфаксу официальный представитель МИД России Мария Захарова.