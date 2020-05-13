Кадиров залишився без інстаграму: його акаунт видалили

Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров мав досить популярний серед користувачів акаунт в інстаграмі. Однак, 13 травня його сторінку видалили.

Окрім самого Кадирова без профілів в американській соцмережі лишилися і його найближчі прибічники. Про це повідомляє телеграм-канал Baza.

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За адресою kadyrov._95, на якій був акаунт Кадирова, наразі нічого немає. Зникли і пости Кадирова, які раніше були поширені у ЗМІ чи перепощені іншими користувачами.



Зайти на акаунт лідера Чечні вже неможливо / Cкриншот з Instagram

Як повідомляється, з інстаграму видалили і найближчих прибічників Кадирова. Окрім того, Baza підкреслює, що профіль в інстаграмі допомогав людям зв'язуватися з Кадировим, писати йому про свої проблеми.

Вже не перше блокування

У грудні 2017 року Кадиров вже зникав з фейсбуку та інстаграму. Сам Кадиров тоді заявив: те, що сталося, пов'язано з санкціями США, які на нього наклали. Також він заявив, що раніше і сам "подумував про закриття" своїх акаунтів. Однак вже невдовзі його сторінки "оживили", і Кадиров став ще популярнішим у соцмережах США.

У вересні 2019 року аккаунт Кадирова виявився лідером за кількістю лайків серед профілів глав регіонів. У Росії тоді провели специфічне дослідження, яким підрахували популярність політиків Росії. Публікації глави Чечні набрали 17,5 тисяч лайків.

Варто зазначити, що у Кадирова також є сторінки у Вконтакте та телеграмі.