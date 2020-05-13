Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА

Кадиров залишився без інстаграму: його акаунт видалили

-
Кадиров без інстаграму: акаунт Рамзана Кадирова видалили
Кадиров лишився без акаунту / grozny-inform.ru

Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров мав досить популярний серед користувачів акаунт в інстаграмі. Однак, 13 травня його сторінку видалили.

Окрім самого Кадирова без профілів в американській соцмережі лишилися і його найближчі прибічники. Про це повідомляє телеграм-канал Baza.

До теми Путінські "канікули": як Кадиров закрив Чечню від Росії

За адресою kadyrov._95, на якій був акаунт Кадирова, наразі нічого немає. Зникли і пости Кадирова, які раніше були поширені у ЗМІ чи перепощені іншими користувачами.  

Акаунт Кадирова
Зайти на акаунт лідера Чечні вже неможливо / Cкриншот з Instagram

Як повідомляється, з інстаграму видалили і найближчих прибічників Кадирова. Окрім того, Baza підкреслює, що профіль в інстаграмі допомогав людям зв'язуватися з Кадировим, писати йому про свої проблеми. 

Вже не перше блокування

У грудні 2017 року Кадиров вже зникав з фейсбуку та інстаграму. Сам Кадиров тоді заявив: те, що сталося, пов'язано з санкціями США, які на нього наклали. Також він заявив, що раніше і сам "подумував про закриття" своїх акаунтів. Однак вже невдовзі його сторінки "оживили", і Кадиров став ще популярнішим у соцмережах США.

У вересні 2019 року аккаунт Кадирова виявився лідером за кількістю лайків серед профілів глав регіонів. У Росії тоді провели специфічне дослідження, яким підрахували популярність політиків Росії.  Публікації глави Чечні набрали 17,5 тисяч лайків.

Варто зазначити, що у Кадирова також є сторінки у Вконтакте та телеграмі.

Автор: Вероніка Климська
Теги: Новини політики Техно Рамзан Кадиров Чечня Instagram
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Луганська війна: як сепаратисти не можуть поділити ласий шматок
сьогодні , 10:35 Луганська війна: як сепаратисти не можуть поділити ласий шматок
Дмитро Снєгирьов
Де шукати реформаторів, антикорупціонерів та професіоналів?
сьогодні , 08:40 Де шукати реформаторів, антикорупціонерів та професіоналів?
Тимур Чмерук
На IPO виходить біотехкомпанія ADC Therapeutics: огляд і фінансові прогнози аналітиків
сьогодні , 09:25 На IPO виходить біотехкомпанія ADC Therapeutics: огляд і фінансові прогнози аналітиків