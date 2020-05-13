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Кадыров остался без инстаграма: его аккаунт удалили

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Кадыров без инстаграма: аккаунт Рамзана Кадырова удалили
Кадыров остался без аккаунта / grozny-inform.ru

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров имел достаточно популярный среди пользователей аккаунт в инстаграме. Однако, 13 мая его страницу удалили.

Кроме самого Кадырова без профилей в американской соцсети остались и его ближайшие сторонники. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

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По адресу kadyrov._95, по которому был аккаунт Кадырова, сейчас ничего нет. Исчезли и посты Кадырова, которые ранее были распространены в СМИ или перепощены другими пользователями.

Акаунт Кадирова
Зайти на аккаунт лидера Чечни уже невозможно / Скриншот из Instagram

Как сообщается, из инстаграма удалили и ближайших сторонников Кадырова. Кроме того, Baza подчеркивает, что профиль в инстаграме помогал людям связываться с Кадыровым, писать ему о своих проблемах.

Уже не первая блокировка

В декабре 2017 года Кадыров уже исчезал из фейсбука и инстаграма. Сам Кадыров тогда заявил: то, что произошло, связано с санкциями США, которые на него наложили. Также он заявил, что раньше и сам подумывал о закрытии своих аккаунтов. Однако уже вскоре его страницы "оживили", и Кадыров стал еще популярнее в соцсетях США.

В сентябре 2019 года аккаунт Кадырова оказался лидером по количеству лайков среди профилей глав регионов. В России тогда провели специфическое исследование, в котором подсчитали популярность политиков России. Публикации главы Чечни набрали 17,5 тысяч лайков.

Стоит отметить, что у Кадырова также есть страницы во Вконтакте и телеграме.

Автор: Вероника Климская
Теги: Новости политики Техно Рамзан Кадыров Чечня Instagram
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