Командир полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев признал, что воевал за боевиков на Донбассе. Он даже похвастался медалью, которую получил за это.

Соратник действующего главы Чечни Рамзана Кадырова выложил в своем инстаграме фото с разными наградами. Впоследствии он его удалил, но журналисты успели сделать скриншот.

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Чалаев откровенно ответил на вопрос в комментариях, откуда они.

Был в Украине и Ливии, потом Сирия и Южная Осетия,

– написал он.



Пост Чалаева в инстаграме / Скриншот

Обратите внимание! 27 июля в Кремле вновь заявили о том, что Россия "не является участником конфликта на востоке Украины", и якобы поэтому не может гарантировать соблюдение перемирия со стороны боевиков.

Отметим, недавно одиозный лидер Чечни Рамзан Кадыров назвал несправедливыми санкции Госдепа США в отношении себя. Он считает, что достоин Нобелевской премии за победу над международным терроризмом.

Кстати Кадыров остался без инстаграма: его аккаунт удалили