Вже три тижні поспіль у Білорусі тривають протести проти фальсифікацій на президентських виборах. На ранок 22 дня протестів мітингувальники знову вийшли на вулиці Мінська. У відповідь влада стягує до центру спецтехніку та перекриває проїзди.

Про те, що відбувається на 22-й день масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.

У центр Мінська стягують колони спецтехніки

За словами очевидців, у район площі Незалежності стягнули декілька колон спецтехніки, зокрема автозаки, водомети та автівки швидкої допомоги. Саму площу обгородили металевою огорожею, повідомляє Інтерфакс-Україна.



Площу Незалежності обгородили / Фото TUT.BY

Зауважимо, що 30 серпня Олександр Лукашенко святкує 66 років. У цей день білоруські протестувальники проведуть у Мінську Марш миру і незалежності. Активісти закликали приносити на Марш квіти та "креативні подарунки", які покажуть Лукашенку, як його народ до нього ставиться.

Дівчата принесли гарбузи і заспівали про "старого діда"

До Будинку Уряду у Мінську білоруски принесли гарбузи. За старовинною традицією, дівчина виносила гарбуз, якщо не хотіла виходити заміж за того, хто її сватав. Мітингувальниці у народних вбраннях заспівали пісню: "Божа ж мой, вяліка бяда. Далі мне старога дзяда. Старога нягожага, дужа непрыгожага", повідомляє "Белсат".



За традицією, дівчата принесли гарбузи / Скриншот 24 каналу

Від самого ранку люди розпочинають протести

Незважаючи на те, що у Мінську почався дощ, мітингувальники з МАЗ під музику йдуть колоною до метро Партизанська.



Протестувальники йдуть під дощем / Наша Ніва

З поселення "Нова Борова" у бік центру рухається колона людей, які несуть червоно-білі прапори.



Протестувальники йдуть під дощем / Фото TUT.BY

На проспекті Дзержинського біля метро зібралися мітингувальники. Вони скандують "Живе Білорусь". Машини, які проїжджають повз, сигналять їм на знак солідарності і підтримки.



Мітингувальники скандують "Живе Білорусь" / Фото TUT.BY

30 серпня Олександр Лукашенко святкує 66 років. У цей день білоруські протестувальники проведуть Мінську Марш миру і незалежності.

У центрі Мінська помітили буси з російськими номерами

Біля площі Перемоги у Мінську помітили бус з російськими номерами.



Автівка з російськими номерами / Фото Белсат

Мінський меморіал оточили військові

До меморіалу "Мінськ – місто герой" приїхали військові. Уздовж периметра пам'ятки вони встановлюють турнікети, повідомляє телеграм-канал TUT.BY новости.



Військові встановлюють турнікети / Фото TUT.BY

До резиденції Лукашенка не добратися

Проїзд до резиденції Лукашенка на Мінському морі закрили. Встановлені пластикові загорожі, чергують поліцейські автомобілі.

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