Протести не вщухають: у центр Мінська стягнули спецтехніку і силовиків – фото
Вже три тижні поспіль у Білорусі тривають протести проти фальсифікацій на президентських виборах. На ранок 22 дня протестів мітингувальники знову вийшли на вулиці Мінська. У відповідь влада стягує до центру спецтехніку та перекриває проїзди.
Про те, що відбувається на 22-й день масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.
У центр Мінська стягують колони спецтехніки
За словами очевидців, у район площі Незалежності стягнули декілька колон спецтехніки, зокрема автозаки, водомети та автівки швидкої допомоги. Саму площу обгородили металевою огорожею, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Площу Незалежності обгородили / Фото TUT.BY
Зауважимо, що 30 серпня Олександр Лукашенко святкує 66 років. У цей день білоруські протестувальники проведуть у Мінську Марш миру і незалежності. Активісти закликали приносити на Марш квіти та "креативні подарунки", які покажуть Лукашенку, як його народ до нього ставиться.
Дівчата принесли гарбузи і заспівали про "старого діда"
До Будинку Уряду у Мінську білоруски принесли гарбузи. За старовинною традицією, дівчина виносила гарбуз, якщо не хотіла виходити заміж за того, хто її сватав. Мітингувальниці у народних вбраннях заспівали пісню: "Божа ж мой, вяліка бяда. Далі мне старога дзяда. Старога нягожага, дужа непрыгожага", повідомляє "Белсат".
За традицією, дівчата принесли гарбузи / Скриншот 24 каналу
Від самого ранку люди розпочинають протести
Незважаючи на те, що у Мінську почався дощ, мітингувальники з МАЗ під музику йдуть колоною до метро Партизанська.
Протестувальники йдуть під дощем / Наша Ніва
З поселення "Нова Борова" у бік центру рухається колона людей, які несуть червоно-білі прапори.
Протестувальники йдуть під дощем / Фото TUT.BY
На проспекті Дзержинського біля метро зібралися мітингувальники. Вони скандують "Живе Білорусь". Машини, які проїжджають повз, сигналять їм на знак солідарності і підтримки.
Мітингувальники скандують "Живе Білорусь" / Фото TUT.BY
У центрі Мінська помітили буси з російськими номерами
Біля площі Перемоги у Мінську помітили бус з російськими номерами.
Автівка з російськими номерами / Фото Белсат
Мінський меморіал оточили військові
До меморіалу "Мінськ – місто герой" приїхали військові. Уздовж периметра пам'ятки вони встановлюють турнікети, повідомляє телеграм-канал TUT.BY новости.
Військові встановлюють турнікети / Фото TUT.BY
До резиденції Лукашенка не добратися
Проїзд до резиденції Лукашенка на Мінському морі закрили. Встановлені пластикові загорожі, чергують поліцейські автомобілі.
Що відомо про протести у Білорусі
- 9 серпня у країні відбулися президентські вибори.
- За офіційними даними, Лукашенко здобув 80,01% голосів, а його головна опонентка, опозиціонерка Світлана Тихановська – 10,12%.
- Білоруси заявили, що результати виборів були сфальсифіковані. У ніч на 10 серпня люди вийшли на мирні протести.
- ОМОНівці розганяли мітингувальників світлошумовими гранатами та ґумовими кулями. МВС країни визнало, що у Бресті стріляли у людей на ураження.
- Влада визнала, що під час протестів загинуло 4 осіб, однак активісти стверджують, що загиблих більше.
- Сотні людей отримали поранення, тисячі протестувальників були затримані, однак багатьох вже відпустили. Люди розповіли, що у СІЗО їх катували.
- З 11 серпня білоруси оголосили загальнонаціональний страйк.