"З днем народження, Батя": військові Білорусі вклонилися перед Лукашенком
30 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко відзначає свій день народження. У 2020 році останньому диктатору в Європі виповнюється 66 років. З цієї нагоди він вже отримав перші привітання, зокрема відзначилися білоруські військові.
Військові Білорусі привітали Лукашенка з днем народження
Одними з перших, хто привітав білоруського головнокомандувача з днем народження, були військові, а саме колектив військових комісаріатів Гомельської області. Вони записали відеозвернення, яке зараз шириться мережею. Про це повідомляє 24 канал.
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У своєму вітальному слові військові, звісно, поспівали дифірамби та позвеличували Лукашенка.
Бажаємо Вам здоров’я, невичерпної енергії, високої працездатності. На благо білоуського народу та сильної і процвітаючої Білорусі. Від наших сердець прийміть ці вітання,
– наголосили вони.
Завершилося вітання трикратним ура та словами "З днем народження, Батя".
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Як військові привітали Лукашенка з 66 днем народження: дивіться відео
- В країні люди вийшли на масові протести через попередні результати президентських виборів.
- Офіційні дані такі: Лукашенко здобув 80,01% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%.
- Білоруси ж вважають, що вибори були сфальсифікованими, явка завищеною та багатьом не дали проголосувати.
- Протести почались в різних білоруських містах, однак, епіцентром став Мінськ. Зрештою мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці розганяли протести, нещадно били людей, а також стріляли по мітингувальниках.
- Окрім того, є жертви від жорстоких дій силовиків. Влада визнає загиблими 4 особи, правозахисники говорять про щонайменше 6 людей.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.
- Світ засуджує силові розгони та тортури в Білорусі. Наприклад, депутати Європарламенту назвали Лукашенка персоною нон грата. Крім того, Євросоюз має намір запровадити санкції щодо окремих білоруських чиновників.
- Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.