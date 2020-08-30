30 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко відзначає свій день народження. У 2020 році останньому диктатору в Європі виповнюється 66 років. З цієї нагоди він вже отримав перші привітання, зокрема відзначилися білоруські військові.

Військові Білорусі привітали Лукашенка з днем народження

Одними з перших, хто привітав білоруського головнокомандувача з днем народження, були військові, а саме колектив військових комісаріатів Гомельської області. Вони записали відеозвернення, яке зараз шириться мережею. Про це повідомляє 24 канал.

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У своєму вітальному слові військові, звісно, поспівали дифірамби та позвеличували Лукашенка.

Бажаємо Вам здоров’я, невичерпної енергії, високої працездатності. На благо білоуського народу та сильної і процвітаючої Білорусі. Від наших сердець прийміть ці вітання,

– наголосили вони.

Завершилося вітання трикратним ура та словами "З днем народження, Батя".

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Останні події в Білорусі: коротко

В країні люди вийшли на масові протести через попередні результати президентських виборів.

Офіційні дані такі: Лукашенко здобув 80,01% голосів , а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%.

, а його головна опонентка Світлана Білоруси ж вважають, що вибори були сфальсифікованими, явка завищеною та багатьом не дали проголосувати.

явка завищеною та багатьом не дали проголосувати. Протести почались в різних білоруських містах, однак, епіцентром став Мінськ. Зрештою мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці розганяли протести, нещадно били людей, а також стріляли по мітингувальниках.

Окрім того, є жертви від жорстоких дій силовиків. Влада визнає загиблими 4 особи, правозахисники говорять про щонайменше 6 людей.

З 11 се рпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.

рпня білоруси оголосили – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів. Світ засуджує силові розгони та тортури в Білорусі. Наприклад, депутати Європарламенту назвали Лукашенка персоною нон грата. Крім того, Євросоюз має намір запровадити санкції щодо окремих білоруських чиновників.

Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.

Детальніше про перебіг протестів у Білорусі можете ознайомитися за цим посиланням.