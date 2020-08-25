Єврокомісія працює над створенням санкційного списку білоруських посадовців. Однак, за наявною інформацією, Олександра Лукашенка там нібито не буде.

Список осіб, які потраплять під санкції, ЄС планує затвердити наступного тижня. Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, посилаючись на свої джерела.

Читайте також Санкції ЄС щодо Білорусі: як це вплине на ситуацію в країні

"Санкції ЄС щодо Білорусі мають бути погоджені і готові наступного тижня. Поки виглядає так, що Лукашенка у списку не буде, але це ще може змінитися", – написав журналіст.

the EU sanctions on #Belarus should be +/- agreed and ready next week. so far it looks like #Lukashenko won't be listed but it can still change — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) August 25, 2020

Санкції ЄС проти Білорусі: що відомо

ЄС не визнав результати президентських виборів у Білорусі та засудив насильство проти мирних протестувальників.

19 серпня на позачерговому саміті лідери ЄС домовились про застосування санкцій проти окремих білоруських посадовців. Однак в Євросоюзі запевнили, санкції не вплинуть на життя громадян Білорусі.

Єврокомісія почала формувати санкційний список. Ймовірно, туди увійдуть силовики, члени ЦВК та високопосадовці з оточення Лукашенка.

В МЗС Білорусі відреагували на санкції негативно. Дипломати закликали ЄС не втручатись у ситуацію та дати можливість Білорусі "пройти етап дорослішання" самостійно.