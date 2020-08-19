Країни Європейського Союзу узгодили санкції щодо Білорусі. ЄС запровадить персональні обмеження проти осіб, причетних до насильства, репресій та фальсифікацій виборів. Список людей узгодять найближчим часом. Також ЄС не визнає результати президентських виборів у Білорусі.

Що на практиці означатимуть нові обмеження для Білорусі і як вплинуть такі кроки на ситуацію в країні читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

Зверніть увагу ЄС не визнає результати виборів президента Білорусі та запроваджує санкції

Санкції ЄС проти Білорусі

Уперше санкції в Білорусі ввели у 2010 році також після фальсифікації президентських виборів. Через 6 років, коли Лукашенко звільнив усіх політичних в'язнів, обмежувальні заходи зняли. Втім зараз Захід знову заговорив про такий метод впливу на ситуацію в країні. Європа і США заявляють: якщо Лукашенко не прислухається до власного народу, санкції запровадять найближчим часом.

Наша спільна мета – підтримка білоруського народу. Ці люди вимагають тих речей, які хоче кожна людина,

– заявив держсекретар США Майк Помпео.



Як відреагували у світі на вибори в Білорусі / Інфографіка 24 каналу

Європа готує санкційний список

Тим часом Єврокомісія розпочала формувати санкційний список. До нього, ймовірніше, увійдуть силовики, члени ЦВК та високопосадовці з найближчого оточення Лукашенка. Самого президента Білорусі вже оголосили персоною нон грата в Європі. У Німеччині заговорили про введення навіть ширших обмежень, ніж ті, що діяли після 2010 року.

У колі держав ЄС ми вже домовились про санкції проти осіб, відповідальних за порушення прав людини. Від того, як будуть розроблені ці санкції, чи будуть подальші обмежувальні заходи, багато в чому залежить від майбутньої поведінки білоруської влади. Звичайно, ми також бачимо можливість поширити санкції на інших відповідальних осіб,

– наголосив речник канцлера Німеччини Штефан Зайберт.

Йдеться про заборону на в'їзд та проведення фінансових операцій, а також замороження активів у Європі. Але такі дії, схоже, не сильно лякають Лукашенка. На його рішення могли б вплинути жорсткіші секторальні санкції, переконують аналітики. А легші обмежувальні заходи можуть налаштувати оточення Лукашенка проти нього.

Політологи кажуть, що це розхитує їхню лояльність до Лукашенка та його навколишніх.

Вплив Росії

Ще один чинник, який стримує Захід від секторальних санкцій – це Росія. Адже вони можуть фактично штовхнути Білорусь у міцніші обійми Путіна. Й останній диктатор Європи змушений буде ще більше посилити співпрацю з авторитарним сусідом. Інтегрувати свої підприємства, зокрема військові, у Євроатлантичний союз.

"Ми не хочемо відштовхувати Білорусь назад у російську півкулю. І вони допомагали, наприклад, з таких питань, як Україна в минулому. Отже, ми хотіли б побачити Білорусь, яка рухається нашим шляхом", – переконаний міністр закордонних справ Австрії Александр Шелленберг.

Важливо Які країни офіційно не визнали результати виборів у Білорусі

Що каже Лукашенко

Через агресію проти України санкції щодо Росії запроваджували в декілька етапів:

Спочатку заморозили співпрацю щодо безвізу. Далі ж заборонили в'їзд високопосадовцям і заморозили їхні активи. А після анексії Криму перейшли до економічних запобіжників. Так під санкції потрапили військові компанії та нафтогазовий сектор. Також Захід відмовився від інвестицій російських проєктів. Це призвело, зокрема, до збільшення внутрішнього боргу країни, девальвації рубля та падіння ВВП.

Лукашенко ж на загрозу санкцій відреагував роздратовано. І порадив Заходу не лізти в чужі справи й зайнятися своїми проблемами.