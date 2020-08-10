Медведчук на тлі кривавих протестів привітав Лукашенка з "успішним завершенням виборів"
Білорусь вибухнула масштабними акціями протесту після оголошення результатів президентських виборів. Попри те, що білоруси та низка європейських країн називають вибори сфальсифікованими, лідер ОПЗЖ та кум Путіна Віктор Медведчук від щирого серця привітав Лукашенка з "успішним завершенням виборчої кампанії".
Текст привітання оприлюднили на сайті ОПЗЖ.
Важливо Криваві протести у Білорусі: правозахисники повідомляють про загиблого
Ймовірно, Медведчук вважає криваві протести, загибель людини, сотні затриманих і покалічених білорусів "успішним завершенням виборчої кампанії".
Вітаю Вас з успішним завершенням виборчої кампанії й переконливою перемогою. Громадяни Республіки Білорусь підтвердили, що Ви залишаєтеся незаперечним лідером у своїй державі,
– мовиться у повідомленні.
Також кум Путіна згадав і про "внесок у врегулювання конфлікту на Сході України", назвавши його "неоціненним".
Актуально Лукашенко чи Тихановська: попередні результати голосування на виборах президента Білорусі
Додамо, що раніше російський президент Володимир Путін привітав Олександра Лукашенка з перемогою на виборах президента Білорусі.
Вибори у Білорусі: головне
- ЦВК оголосила перші результати президентських виборів у Білорусі. Згідно з ними, перемогу з величезним відривом здобув Олександр Лукашенко. А його головна опонентка Світлана Тихановська набрала лише 9,9%.
- Самі білоруси та низка європейських країн переконані, що вибори були сфальсифіковані. Саме тому мітингувальники у різних містах Білорусі вийшли на протести.
- Не минулося без сутичок. Силовики ОМОНу кидали гранати та застосовували спецтехніку проти мирних протестувальників. Силовики також обстрілювали людей гумовими кулями та поливають з водометів.
- Світові політики вже засудили силовий розгін протестів в Білорусі. Опозиційна кандидатка на виборах президента Білорусії Світлана Тихановська звернулася до білоруських силовиків та армії. Вона закликала зупинити насильство на вулицях міст, де проходять багатотисячні акції протесту.
- Лише приблизно о третій ночі протестувальники стали залишати вулиці Мінська, де відбулися криваві сутички.