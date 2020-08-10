Білорусь вибухнула масштабними акціями протесту після оголошення результатів президентських виборів. Попри те, що білоруси та низка європейських країн називають вибори сфальсифікованими, лідер ОПЗЖ та кум Путіна Віктор Медведчук від щирого серця привітав Лукашенка з "успішним завершенням виборчої кампанії".

Текст привітання оприлюднили на сайті ОПЗЖ.

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Ймовірно, Медведчук вважає криваві протести, загибель людини, сотні затриманих і покалічених білорусів "успішним завершенням виборчої кампанії".

Вітаю Вас з успішним завершенням виборчої кампанії й переконливою перемогою. Громадяни Республіки Білорусь підтвердили, що Ви залишаєтеся незаперечним лідером у своїй державі,

– мовиться у повідомленні.

Також кум Путіна згадав і про "внесок у врегулювання конфлікту на Сході України", назвавши його "неоціненним".

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Додамо, що раніше російський президент Володимир Путін привітав Олександра Лукашенка з перемогою на виборах президента Білорусі.

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