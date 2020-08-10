Беларусь взорвалась масштабными акциями протеста после объявления результатов президентских выборов. Несмотря на то, что белорусы и ряд европейских стран называют выборы сфальсифицированными, лидер ОПЗЖ и кум Путина Виктор Медведчук от всего сердца поздравил Лукашенко с "успешным завершением избирательной кампании".

Текст поздравления обнародовали на сайте ОПЗЖ.

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Вероятно, Медведчук считает кровавые протесты, гибель человека, сотни задержанных и искалеченных белорусов "успешным завершением избирательной кампании".

Поздравляю Вас с успешным завершением избирательной кампании и убедительной победой. Граждане Республики Беларусь подтвердили, что Вы остаетесь неоспоримым лидером в своем государстве,

– говорится в сообщении.

Также кум Путина вспомнил и о "вкладе в урегулирование конфликта на Востоке Украины", назвав его "неоценимым".

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Добавим, что ранее российский президент Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси.

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