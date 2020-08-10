Медведчук на фоне кровавых протестов поздравил Лукашенко с "успешным завершением выборов"
Беларусь взорвалась масштабными акциями протеста после объявления результатов президентских выборов. Несмотря на то, что белорусы и ряд европейских стран называют выборы сфальсифицированными, лидер ОПЗЖ и кум Путина Виктор Медведчук от всего сердца поздравил Лукашенко с "успешным завершением избирательной кампании".
Текст поздравления обнародовали на сайте ОПЗЖ.
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Вероятно, Медведчук считает кровавые протесты, гибель человека, сотни задержанных и искалеченных белорусов "успешным завершением избирательной кампании".
Поздравляю Вас с успешным завершением избирательной кампании и убедительной победой. Граждане Республики Беларусь подтвердили, что Вы остаетесь неоспоримым лидером в своем государстве,
– говорится в сообщении.
Также кум Путина вспомнил и о "вкладе в урегулирование конфликта на Востоке Украины", назвав его "неоценимым".
Актуально Лукашенко или Тихановская: предварительные результаты голосования на выборах президента Беларуси
Добавим, что ранее российский президент Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси.
Выборы в Беларуси: главное
- ЦИК объявила первые результаты президентских выборов в Беларуси. Согласно им, победу с огромным отрывом одержал Александр Лукашенко. А его главная оппонентка, Светлана Тихановская, набрала всего 9,9%.
- Сами белорусы и ряд европейских стран убеждены, что выборы были сфальсифицированы. Именно поэтому митингующие в разных городах Беларуси вышли на протесты.
- Не обошлось без столкновений. Силовики ОМОНа бросали гранаты и применяли спецтехнику против мирных протестующих. Силовики также обстреливали людей резиновыми пулями и поливают из водометов.
- Мировые политики уже осудили силовой разгон протестов в Беларуси. Оппозиционная кандидатка на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская обратилась к белорусским силовикам и армии. Она призвала остановить насилие на улицах городов, где проходят многотысячные акции протеста.
- Только примерно в три часа ночи протестующие стали покидать улицы Минска, где произошли кровавые столкновения.