Україна розглядає можливе введення санкцій проти Білорусі. У МЗС заявляють, що до такого кроку вдадуться, коли побачать санкційний список ЄС.

Україна прийматиме рішення про можливе введення санкцій щодо Білорусі, однак за певної умови, повідомив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише 24 канал.

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Станеться це після того, як такі санкції впровадять у Євросоюзі. За його словами, Україна наразі не бачила остаточно затверджених санкційних заходів, які приймає ЄС. Але вже приєдналася до попередньої заяви Євросоюзу щодо цього.

Це свідчить про те, що ми поділяємо його політику, підходи. Тому, коли ми побачимо санкційне рішення ЄС, будемо приймати і свої відповідні рішення,

– зазначив Кулеба.

До слова, міністр також заявив, що МЗС вважає зовнішнє втручання в ситуацію Білорусі неприпустимим.

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