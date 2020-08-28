Втручання РФ в ситуацію Білорусі є неприпустимим, – Кулеба
Путін оголосив, що в Росії створили резерв із правоохоронців, який можуть перекинути в Білорусь. Це станеться, якщо учасники протестів почнуть порушувати правопорядок та перейдуть до погромів. Водночас МЗС України вважає зовнішнє втручання в ситуацію Білорусі неприпустимим.
Міністерство закордонних справ України вважає неприпустимим будь-яке зовнішнє втручання в ситуацію Білорусі щодо рішення глибокої політичної кризи, яка охопила країну. Зокрема втручання Російської Федерації. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу 28 серпня, повідомляє 24 канал.
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"Перш за все мова йде про втручання РФ, Організації договору колективної безпеки, де Росія відіграє провідну роль", – наголосив міністр.
Позиція України щодо ситуації в Білорусі: що треба знати
- Володимир Зеленський зазначив, що Україна не буде втручатися у внутрішні справи Білорусі. На думку президента, аби владнати конфлікт, у Білорусі потрібно провести повторні вибори за присутності міжнародних спостерігачів.
- Україна приєдналася до заяви ЄС щодо ситуації в Білорусі.
- Голова МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що Україна поставила на паузу відносини з Білоруссю та викликала свого посла на консультацію.
Що відбувається в Білорусі: коротко
- Ввечері 9 серпня в Білорусі розпочалися масштабні протести, які тривають досі.
- Люди протестують проти фальсифікацій на президентських виборах, перемогу на яких начебто здобув Олександр Лукашенко.
- Від самого початку ОМОН жорстоко розганяв та затримував активістів мирних протестів. Силовики пускали кийки, застосовували гумові кулі та світло-шумові гранати. У деяких випадках застосовували навіть бойові патрони.
- У Білорусі офіційно підтвердили загибель 4 осіб під час акцій протестів.
- З 11 серпня у країні стартував загальнонаціональний страйк. Опозиція створила Координаційну раду, метою якої є забезпечення мирної передачі влади в країні.
- Влада Білорусі вважає опозиційну діяльність Координаційної ради незаконною.