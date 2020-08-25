Володимир Зеленський не вважає за потрібне втручатися у внутрішні справи білорусів, Україна як держава-сусідка цього робити не буде. На думку Зеленського, аби владнати конфлікт, у Білорусі варто провести повторні вибори за присутності міжнародних спостерігачів.

Президент України зазначив: не хотів би, щоб події в Білорусі розгорталися за сценарієм Революції Гідності: мирні люди не мають гинути на барикадах. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю інформаційному телеканалу Euronews.

Попередня заява Потрібен діалог влади й суспільства, але ж не кийками, – Зеленський про ситуацію в Білорусі

Я вважаю, що ще не пізно владі і суспільству почати діалог, щоб вирішити ситуацію тим чи іншим способом. Результат не важливий. Це взагалі не про нього, а про шлях до нього. І цей шлях не повинен бути кривавим,

– зазначив Зеленський.

Зеленський відверто сказав: абсолютно не хоче втручатися в білоруські вибори і не буде цього робити. "Україна не буде втручатися. Це їхні внутрішні справи", – сказав він.

Дієва схема, на думку глави держави, – провести повторні вибори. Але відкрито і чесно: із залученням міжнародних спостерігачів і незалежних ЗМІ. Так має повести себе президент держави, який впевнений у своїх силах.

Відповідь Білорусі на поради Зеленського

Подібні поради щодо вирішення конфлікту у Білорусі Зеленський озвучував і раніше. На вислови Зеленського одразу ж відреагували у Білорусі і натякнули, що Україні краще займатися своїми справами.

Так, офіційний представник МЗС Білорусі Анатолій Глаз наголосив, що його країна потребує підтримки та розуміння, а не "заїжджених порад".

Знаєте, Україна – братська для нас країна, і український народ – братський для білорусів. Тому, звичайно, в цей відверто непростий для нашої країни момент хотілося б відчути якусь підтримку або хоча б розуміння, а не слухати вже заїжджені з усіх боків поради,

– претензійно зазначив представник дипвідомства.