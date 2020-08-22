Президент України Володимир Зеленський в ефірі одного з українських телеканалів 21 серпня висловився щодо теми протестів у Білорусі та їхнього впливу на відносини між країнами.

"Я б не хотів, щоб хоч щось заважало відносинам між людьми", – зазначив Зеленський. Про це пише 24 канал.

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На думку українського президента, стосунки між урядами та керівниками держав – це тимчасове, а "найголовніше – відносини між народами".

Що стосується кровопролиття... У жодному разі! Хай там як і що б там не відбувалося, влада і суспільство повинні знайти формат діалогу. Не важливо – який. Але ж не кийками, вибачте!

– наголосив глава України.

Нагадаємо, 17 серпня через гостру ситуацію в Білорусі Зеленський провів закриту нараду з очільниками силових структур, керівниками розвідки та головами низки державних адміністрацій. Адже події в сусідній країні можуть суттєво вплинути на Україну.

Головне про протести в Білорусі

Масові протести в Білорусі почалися після оголошення результатів президентських виборів. Переміг начебто Олександр Лукашенко, але білоруси з цим незгодні – вони вважають, що вибори були сфальсифіковані.

Вперше на протести білоруси вийшли в ніч з 9 на 10 серпня, відтоді виходять щодня. З 11 серпня у країні також відбуваються масові страйки.

Мирних демонстрантів неодноразово били та затримували силовики. Поранень зазнали понад тисяча людей, в ООН кажуть про 4 загиблих. Відомо і про понад 7 тисяч затриманих.

16 серпня у Мінську відбувся марш за свободу, участь у якому взяли приблизно 400 тисяч людей. Лукашенко організував і мітинг на свою підтримку, далеко не настільки ж чисельний.

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