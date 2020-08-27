Россия в ожидании "зеленого света"

Фактически это означает перевод диверсионных бригад (которые на этот раз будут одеты в форму Росгвардии) в полную боевую готовность. К вторжению в суверенную Беларусь у Кремля все готово – осталось дождаться лишь предлога.

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Таким предлогом может стать, например, "нападение" на российскую военную базу или любая другая срежиссированная чекистами "агрессия" против россиян.

"Жестокие беларусские националисты нападают на безоружных российских граждан, но бравые росгвардейцы устремляются им на помощь и в течение нескольких суток берут ситуацию под свой контроль".

Ну чем не сюжет для очередной "Многоходовочки"?

К тому же и внешняя обстановка сейчас располагает к подобным действиям: ЕС учится жить в постпандемической реальности, а США заняты внутренними разборками и борьбой за власть.

Фирменный стиль Путина

Следить за Беларусью, и если потребуется, приходить ей на помощь – просто некому.

Для беларусов подобное заявление Путина явный сигнал – Кремль отныне не может восприниматься в качестве нейтрального субъекта конфликта.

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Теперь речь может идти только о том, что Путинская РФ – потенциальный агрессор и оккупант, откровенно заявляющий на весь мир о своих кровавых планах.

НацДедушка продолжает блестящую политику по отношению к граничащим с Россией странами: создание врагов из ничего – это его фирменный стиль.