Міністерство закордонних справ Білорусі поклало відповідальність на Україну за "паузу" у двосторонніх відносинах між країнами. У білоруському МЗС зазначили, що це завдасть збитків тісним відносинам між країнами-сусідками.

Відповідальність повністю на Україні, – МЗС Білорусі

У дипвідомстві заявили, що готові до співробітництва з Україною у тому обсязі, до якого готовий Київ. Про це мовиться на сайті Міністерства закордонних справ Білорусі.

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Білорусь не ставила відносин з Україною на паузу – це не просто натиснути кнопку на програвачі. Відповідальність за наслідки цього кроку повністю на українській стороні, а також на її старших зовнішньополітичних партнерах,

– заявив прессекретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз.

У дипвідомстві наголосили: вони не допустять, щоб долю Білорусі вирішували за кордоном.

Позиція МЗС України

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що МЗС поставило на паузу відносини з Білоруссю. Однак про погіршення дипломатичних відносин мова не йде. Також не має підстав для розриву дипломатичних відносин між країнами.

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