Пауза у відносинах між Мінськом та Києвом: у МЗС Білорусі назвали винного
Міністерство закордонних справ Білорусі поклало відповідальність на Україну за "паузу" у двосторонніх відносинах між країнами. У білоруському МЗС зазначили, що це завдасть збитків тісним відносинам між країнами-сусідками.
Відповідальність повністю на Україні, – МЗС Білорусі
У дипвідомстві заявили, що готові до співробітництва з Україною у тому обсязі, до якого готовий Київ. Про це мовиться на сайті Міністерства закордонних справ Білорусі.
До теми Кулеба розповів чи є ймовірність розриву дипломатичних відносин з Білоруссю
Білорусь не ставила відносин з Україною на паузу – це не просто натиснути кнопку на програвачі. Відповідальність за наслідки цього кроку повністю на українській стороні, а також на її старших зовнішньополітичних партнерах,
– заявив прессекретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз.
У дипвідомстві наголосили: вони не допустять, щоб долю Білорусі вирішували за кордоном.
Позиція МЗС України
Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що МЗС поставило на паузу відносини з Білоруссю. Однак про погіршення дипломатичних відносин мова не йде. Також не має підстав для розриву дипломатичних відносин між країнами.
Головне про події у Білорусі
- 9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори.
- Згідно з офіційними результатами, перемогу на них здобув Олександр Лукашенко.
- Білоруси вважають, що вибори сфальсифікували, і тому розпочали акції протесту.
- В результаті дій силовиків на демонстраціях загинули щонайменше 4 людини, більше ніж тисяча постраждали.
- З 11 серпня у Білорусі розпочався всенародний страйк.
- Опозиція створила Координаційну раду, яка має займатись передачею влади в країні.