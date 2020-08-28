Міністерство зовнішніх справ України поставило на паузу відносини з Білоруссю. Однак про погіршення дипломатичних відносин мова не йде.

Наразі немає ніяких підстав для розриву дипломатичних відносин між Україною та Білоруссю. Про це на онлайн-брифінгу 28 серпня повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає 24 канал.

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"Ми не розриваємо відносини з Білоруссю, ми ставимо на паузу підготовку і проведення офіційних зустрічей між нашими країнами", – наголосив міністр.

Він додав, що МЗС поки не планує вдаватися до такого дипломатичного кроку. Тому білоруський посол продовжує виконувати свої функції в Україні. Кулеба також зазначив, що всі офіційні контакти між країнами повставили на паузу "до стабілізації ситуації в Білорусі".

Це також включає процес підготовки до Форуму регіонів,

– повідомив голова МЗС України.

Кулеба нагадав, що МЗС викликало українського посла в Білорусі на консультації та не виключило його повернення в країну після їх завершення.

"Це дуже жорсткий крок, до якого не вдавалася жодна інша держава, як мені відомо. Однак у нас були легітимні підстави зробити це", – розповів міністр. Водночас він проінструктував посольство України в Білорусі "залишатися максимально активними та пильними" для захисту інтересів українських громадян в Білорусі.

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