Влада стягує війська перед мітингами: що відбувається 6 вересня у Білорусі – фото, відео
Чотири тижні поспіль у Білорусі тривають протести проти сфальсифікованої перемоги Олександра Лукашенка на президентських виборах. Всупереч затриманням та жорстким розгонам, білоруси знову виходять на демонстрації.
Про те, що відбувалося упродовж 29-го дня масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.
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Військову техніку стягують у центр Мінська
- Білоруські протестувальники збираються 6 вересня вийти на марш єдності, який проходить у Білорусі щонеділі. До цього закликала навіть лідерка опозиції Світлана Тихановська.
- Втім схоже й влада не збирається просто стояти осторонь. У центрі Мінська Жовтневу площу відгородили колючим дротом, а також стягнули туди військову техніку й сотні силовиків.
- У МВС Білорусі вже заявили про перекриття проспектів і залучення додаткових сил і техніки. У такий спосіб білоруська влада обіцяє боротися з "безладом на акціях протесту".
Вокзал вимагав "Перемен"
- На головному залізничному вокзалі Мінська через гучний зв'язок працівники увімкнули пісню "Перемен" Віктора Цоя. Ця пісня давно стала одним з символів протестів у Білорусі.
Протести в Білорусі: головне
- 9 серпня у країні відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, перемогу на них здобув Олександр Лукашенко. Однак дані неофіційних екзит-полів свідчать, що перемогла його головна опонентка: опозиціонерка Світлана Тихановська.
- Білоруси не погодилися з результатами виборів. По всій країні спалахнули мирні протести. Мітингувальників ОМОНівці розганяли гумовими кулями та світло-шумовими гранатами.
- Від 11 серпня у країні розпочався загальнонаціональний страйк.
Протести в Білорусі останніми днями: дивіться відео