Чотири тижні поспіль у Білорусі тривають протести проти сфальсифікованої перемоги Олександра Лукашенка на президентських виборах. Всупереч затриманням та жорстким розгонам, білоруси знову виходять на демонстрації.

Про те, що відбувалося упродовж 29-го дня масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу. До теми Масові протести в Білорусі: останні новини та що відомо – фото, відео Військову техніку стягують у центр Мінська Білоруські протестувальники збираються 6 вересня вийти на марш єдності, який проходить у Білорусі щонеділі. До цього закликала навіть лідерка опозиції Світлана Тихановська.

Втім схоже й влада не збирається просто стояти осторонь. У центрі Мінська Жовтневу площу відгородили колючим дротом, а також стягнули туди військову техніку й сотні силовиків.

У МВС Білорусі вже заявили про перекриття проспектів і залучення додаткових сил і техніки. У такий спосіб білоруська влада обіцяє боротися з "безладом на акціях протесту". Вокзал вимагав "Перемен" На головному залізничному вокзалі Мінська через гучний зв'язок працівники увімкнули пісню "Перемен" Віктора Цоя. Ця пісня давно стала одним з символів протестів у Білорусі. Протести в Білорусі: головне 9 серпня у країні відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, перемогу на них здобув Олександр Лукашенко. Однак дані неофіційних екзит-полів свідчать, що перемогла його головна опонентка: опозиціонерка Світлана Тихановська.

Білоруси не погодилися з результатами виборів. По всій країні спалахнули мирні протести. Мітингувальників ОМОНівці розганяли гумовими кулями та світло-шумовими гранатами.

Від 11 серпня у країні розпочався загальнонаціональний страйк. Протести в Білорусі останніми днями: дивіться відео