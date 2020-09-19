Кіпр вже вдруге заблокував санкції Євросоюзу проти Білорусі. Все через те, що країна у такий спосіб намагається вплинути на ЄС та домогтися введення штрафних заходів проти Туреччини.

Чому Кіпр блокує санкції проти Білорусі

Річ у тім, що Туреччина веде розвідку газу в спірних водах східного Середземного моря. Про це повідомляє DW.

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Не так давно на в економічній зоні Кіпру знайшли нові потужні родовища газу. Туреччина вважає, що має право на природні багатства в регіоні. Кіпр і Греція зажадали від Туреччини припинити буріння в цій зоні, але Анкара продовжує бурові роботи біля Кіпру під захистом армії.

Через це Кіпр вимагає від ЄС накласти санкції на 7 турецьких компаній.

Позиція ЄС

Держсекретар Франції у справах Європи Клеман Бон підтримав позицію Кіпру. Він заявив, що санкції мають бути серед варіантів, які розгляне ЄС, якщо Туреччина продовжить "загрожувати безпеці та суверенітету" Кіпру.

Водночас не всі в ЄС розуміють блокування санкцій проти Білорусі Кіпром. Європейський дипломат, що відмовився представлятися, наголосив, що такий крок Кіпру захищає режим Лукашенка.

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Що відомо про санкції проти Білорусі