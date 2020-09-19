ЄС не може накласти санкції проти Білорусі, бо Кіпр знов блокує процес: причина
Кіпр вже вдруге заблокував санкції Євросоюзу проти Білорусі. Все через те, що країна у такий спосіб намагається вплинути на ЄС та домогтися введення штрафних заходів проти Туреччини.
Чому Кіпр блокує санкції проти Білорусі
Річ у тім, що Туреччина веде розвідку газу в спірних водах східного Середземного моря. Про це повідомляє DW.
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Не так давно на в економічній зоні Кіпру знайшли нові потужні родовища газу. Туреччина вважає, що має право на природні багатства в регіоні. Кіпр і Греція зажадали від Туреччини припинити буріння в цій зоні, але Анкара продовжує бурові роботи біля Кіпру під захистом армії.
Через це Кіпр вимагає від ЄС накласти санкції на 7 турецьких компаній.
Позиція ЄС
Держсекретар Франції у справах Європи Клеман Бон підтримав позицію Кіпру. Він заявив, що санкції мають бути серед варіантів, які розгляне ЄС, якщо Туреччина продовжить "загрожувати безпеці та суверенітету" Кіпру.
Водночас не всі в ЄС розуміють блокування санкцій проти Білорусі Кіпром. Європейський дипломат, що відмовився представлятися, наголосив, що такий крок Кіпру захищає режим Лукашенка.
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Що відомо про санкції проти Білорусі
- Санкційний список ЄС включає приблизно 40 осіб, відповідальних за фальсифікацію білоруських виборів і насильство проти мирних демонстрантів.
- Він не може набрати чинності вже приблизно два тижні, адже рішення про це має бути ухвалене одноголосно всіма 27 країнами ЄС.
- 10 вересня Кіпр вже накладав вето проти планованих санкцій.
- Європейський союз перестане вважати Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі вже після 5 листопада.