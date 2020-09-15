В Євросоюзі запропонували створити "список Навального" – хто і за що може потрапити під санкції
Отруєння Навального в Росії може призвести до створення ще одного санкційного списку. Його планують створити в Євросоюзі. Під санкції потраплятимуть ті, хто здійснюватиме порушення прав людини.
З відповідною ініціативою виступив Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель під час засідання Європейської комісії у вівторок, 15 вересня.
Режим санкцій Навального буде хорошим способом переслідувати людей, які порушили права людини,
– заявив Жозеп Боррель.
До теми: Вчора весь день зміг дихати сам, – Навальний зробив у мережі перший допис після отруєння
Це буде новий список. І в Євросоюзі його складатимуть за аналогією до "списку Магнітського", який свого часу запровадили в США щодо російських політиків та чиновників.
Варто відзначити, що це буде глобальний режим санкцій за порушення прав людини та гуманітарного права, який створюється в Євросоюзі. Однак рішення щодо його створення ще мають обговорити представники Європейської комісії.
Реакція Росії
Російські політики мало не одразу відреагували на ймовірність створення "списку Навального". Попри те, що під санкції потраплятимуть особи, які порушили права людини, росіяни вважають, що він буде направлений проти них. Один з російських сенаторів Олег Морозов назвав створення такого списку "політичною акцією, яка не має під собою ні правової, ні змістовної підстави".
Ідея створення "списку Навального"
Жозеп Боррель не перший, хто заявив про можливість створення "списку Навального". Перед цим з відповідною ініціативою виступив оглядач The New York Times Брет Стівенс. Однак він пропонував внести у список лише тих осіб, хто може бути причетним до отруєння Навального.
Що варто знати про "список Магнітського"
- Сергій Магнітський – російський юрист (народився в Одесі), який працював на британський фонд Hermitage Capital Management. Він помер у 2009 році в московському СІЗО "Матроська тиша", провівши там майже рік.
- У 2007 році підконтрольну фонду компанію звинуватили в несплаті податків, а ще три фірми переписали на сторонніх з використанням шахрайських схем.
- Магнітський виявив, що група силовиків, використовуючи захоплені компанії, викрала з бюджету Росії близько 220 мільйонів доларів у вигляді податкових повернень.
- Однак замість розслідування цієї справи, російська влада звинуватила Магнітського в ухилені від сплати податків. При цьому у слідстві проти Магнітського брали участь особи, які до цього було ним звинувачено
- В СІЗО він провів майже рік. Правозахисники називали умови його перебування наближеними до тортур.
- Його тіло виявили мертвим за тиждень до того, як його мали б звільнити – 19 листопада 2009 року.
- Смерть Магнітського викликала значний резонанс в суспільстві та мала серйозні політичні наслідки. 6 грудня 2012 року Верхня палата Конгресу США прийняла так званий "акт Магнітського", який передбачав санкції проти осіб, які можуть бути причетні до смерті адвоката. Спочатку в нього було включено 18 осіб. Однак з кожним роком їх перелік збільшується. Туди потрапив і лідер Чечні Рамзан Кадиров.
- Надалі цей список з тими чи іншими змінами був прийнятий Євросоюзом, Канадою, іншими країнами.
- "Акт Магнітського" передбачає відмову у візах, а також фінансові санкції проти російських чиновників.