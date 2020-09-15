Отруєння Навального в Росії може призвести до створення ще одного санкційного списку. Його планують створити в Євросоюзі. Під санкції потраплятимуть ті, хто здійснюватиме порушення прав людини.

З відповідною ініціативою виступив Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель під час засідання Європейської комісії у вівторок, 15 вересня.

Режим санкцій Навального буде хорошим способом переслідувати людей, які порушили права людини,

– заявив Жозеп Боррель.

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Це буде новий список. І в Євросоюзі його складатимуть за аналогією до "списку Магнітського", який свого часу запровадили в США щодо російських політиків та чиновників.

Варто відзначити, що це буде глобальний режим санкцій за порушення прав людини та гуманітарного права, який створюється в Євросоюзі. Однак рішення щодо його створення ще мають обговорити представники Європейської комісії.

Реакція Росії

Російські політики мало не одразу відреагували на ймовірність створення "списку Навального". Попри те, що під санкції потраплятимуть особи, які порушили права людини, росіяни вважають, що він буде направлений проти них. Один з російських сенаторів Олег Морозов назвав створення такого списку "політичною акцією, яка не має під собою ні правової, ні змістовної підстави".

Ідея створення "списку Навального"

Жозеп Боррель не перший, хто заявив про можливість створення "списку Навального". Перед цим з відповідною ініціативою виступив оглядач The New York Times Брет Стівенс. Однак він пропонував внести у список лише тих осіб, хто може бути причетним до отруєння Навального.

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