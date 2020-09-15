Вчора весь день зміг дихати сам, – Навальний зробив у мережі перший допис після отруєння
Олексій Навальний зробив свій перший допис і інстаграмі після отруєння "Новачком". Російський опозиціонер написав, що 14 вересня весь день зміг дихати сам.
Навальний опублікував спільну фотографію з дружиною Юлією і сином Захаром у своєму інстаграмі.
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Я все ще майже нічого не вмію, але ось вчора (14 вересня – 24 канал) зміг цілий день дихати сам. Взагалі сам,
– написав опозиціонер.
Навальний уточнив, що дихає без сторонньої допомоги, "навіть найпростіший вентиль в горлі не використовуючи". Політик додав, що йому це дуже сподобалося "Дивовижний, недооцінений багатьма процес", – написав він.
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Отруєння Олексія Навального: що треба знати
- 20 серпня російський опозиціонер летів з Томська до Москви, у літаку йому стало погано. Після екстреної посадки в Омську політика госпіталізували, він впав у кому.
- Російські медики заявляли, що не знайшли в аналізах Навального отрути. А причина такого стану, на їхню думку, була в порушеному обміні речовин.
- Згодом політика перевезли на лікування у німецьку клініку "Шаріте".
- Німецькі лікарі оголосили, що політика отруїли нервово-паралітичною речовиною групи "Новачок". Цю інформацію підтвердили й незалежні лабораторії Франції та Швеції.
- Навальний вийшов з коми та почав реагувати на оточення. А 14 вересня його відключили від апарату штучної вентиляції легень.