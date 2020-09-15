Олексій Навальний зробив свій перший допис і інстаграмі після отруєння "Новачком". Російський опозиціонер написав, що 14 вересня весь день зміг дихати сам.

Навальний опублікував спільну фотографію з дружиною Юлією і сином Захаром у своєму інстаграмі.

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Я все ще майже нічого не вмію, але ось вчора (14 вересня – 24 канал) зміг цілий день дихати сам. Взагалі сам,

– написав опозиціонер.

Навальний уточнив, що дихає без сторонньої допомоги, "навіть найпростіший вентиль в горлі не використовуючи". Політик додав, що йому це дуже сподобалося "Дивовижний, недооцінений багатьма процес", – написав він.

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