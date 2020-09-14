Вже у перші хвилини медики, які рятували російського опозиціонера Олексія Навального, бачили клінічну картину отруєння. У нього збігалися усі симптоми. Зокрема, політик перебував у ступорі і не міг пояснити, що відбулося.

Діабетичну кому у Навального виключили вже через 12 хвилин після того, як омські медики почали рятувати опозиціонера. Перші дослідження показали, що рівень цукру в крові політика не перевищував допустиму норму, і жодних проблем з обміном вуглеводів не було, повідомляє The Bell.

Зауважте: Вибори в Росії: соратники Навального перемагають у містах, в які він їздив до отруєння

Майже одразу лікарі виключили також інсульт. Натомість Навальний мав усі симптоми отруєння.

Це неможливо описати. Навальний був в ступорі, в стані сплутаної свідомості, він нічого не міг пояснити,

– розповіло виданню одне з джерел.

Однак за даними The Bell, в аеропорту Навальному не вводили атропін, який може частково нейтралізувати нервово-паралітичні речовини. Усе тому, що медики не запідозрили в нього отруєння таким типом речовин.

Що кажуть в омській лікарні

Головний токсиколог омської лікарні Олександр Сабаєв наполягав, що після госпіталізації Навального медики справді розглядали варіант отруєння. Вже у лікарні він нібито і ввів опозиціонерові незначну дозу атропіну. Однак згодом версію отруєння відкинули. Натомість аналізи показали, що у Навального нібито суттєво підвищений рівень цукру у крові: до 13 міллімоль на літр.

Але джерело, яке спостерігало за лікуванням Навального, каже, що у десятка лікарів, які займалися пацієнтом, не було сумнівів у тому, що його отруїли,

– повідомляє The Bell.

Це ж джерело розповіло, що вказівка відпустити Навального на лікування до Німеччини надійшла під час телефонної розмови безпосередньо з Кремля.

Що відомо про отруєння Навального