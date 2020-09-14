Навальний був у ступорі, – ЗМІ розкрили деталі перших хвилин порятунку політика
Вже у перші хвилини медики, які рятували російського опозиціонера Олексія Навального, бачили клінічну картину отруєння. У нього збігалися усі симптоми. Зокрема, політик перебував у ступорі і не міг пояснити, що відбулося.
Діабетичну кому у Навального виключили вже через 12 хвилин після того, як омські медики почали рятувати опозиціонера. Перші дослідження показали, що рівень цукру в крові політика не перевищував допустиму норму, і жодних проблем з обміном вуглеводів не було, повідомляє The Bell.
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Майже одразу лікарі виключили також інсульт. Натомість Навальний мав усі симптоми отруєння.
Це неможливо описати. Навальний був в ступорі, в стані сплутаної свідомості, він нічого не міг пояснити,
– розповіло виданню одне з джерел.
Однак за даними The Bell, в аеропорту Навальному не вводили атропін, який може частково нейтралізувати нервово-паралітичні речовини. Усе тому, що медики не запідозрили в нього отруєння таким типом речовин.
Що кажуть в омській лікарні
Головний токсиколог омської лікарні Олександр Сабаєв наполягав, що після госпіталізації Навального медики справді розглядали варіант отруєння. Вже у лікарні він нібито і ввів опозиціонерові незначну дозу атропіну. Однак згодом версію отруєння відкинули. Натомість аналізи показали, що у Навального нібито суттєво підвищений рівень цукру у крові: до 13 міллімоль на літр.
Але джерело, яке спостерігало за лікуванням Навального, каже, що у десятка лікарів, які займалися пацієнтом, не було сумнівів у тому, що його отруїли,
– повідомляє The Bell.
Це ж джерело розповіло, що вказівка відпустити Навального на лікування до Німеччини надійшла під час телефонної розмови безпосередньо з Кремля.
Що відомо про отруєння Навального
- 20 серпня Навальному стало погано під час перельоту з Томська до Москви.
- Літак екстрено посадили в Омську. Політика госпіталізували до місцевої лікарні, де він впав у кому.
- Соратники Навального відразу заявили, що опозиціонера могли отруїти, однак російські лікарні заперечували цей факт. Омські медики заявляли, що критичний стан Навального викликали проблеми з обміном речовин.
- Після численних прохань Навального дозволили транспортувати до Німеччини у берлінську клініку "Шаріте".
- Німецькі лікарні заявили, що політика отруїли нервово-паралітичною речовиною з родини "Новачка".
- Через замах на опозиціонера Німеччина погрожує Росії санкціями. Зокрема, Ангела Меркель розглядає варіант припинення роботи над проєктом "Північний потік-2".
- 8 вересня низка ЗМІ повідомили, що Навальний вийшов з коми.
- 14 вересня політика відключили від апарата ШВЛ.