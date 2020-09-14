Вибори в Росії: соратники Навального перемагають у містах, в які він їздив до отруєння
Координатори штабів Олексія Навального у Новосибірську і Томську, за попередніми даними, здобули перемогу на виборах. Ці два міста російський опозиціонер відвідував перед своїм отруєнням.
Попередні результати по Томську
Координатор штабу Навального Ксенія Фадєєва у твіттері повідомила, що перемагає на виборах до міської думи Томська.
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Сама Фадєєва та її соратники посилаються на попередні результати підрахунку голосів по її виборчому округу.
Я виграла на 7 з 9 ділянок,
– зазначила Фадєєва.
Вона відчутно випередила свого конкурента – кандидата від "Єдиної Росії".
Директор Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов додав, що Фадєєва – перший координатор мережі штабів Навального, який перемагає на виборах в РФ. "Саме в Томську отруїли Навального. Це найкраща ответка штабу", – написав Жданов.
Крім того, у міську думу Томська проходить ще один представник місцевого штабу Навального – Андрій Фатєєв. За нього проголосували удвічі більше виборців, ніж за його найближчого суперника, представника "Єдиної Росії" Сергія Панасюка.
Ситуація у Новосибірську
Другим керівником регіонального штабу Навального, який переміг на виборах, став Сергій Бойко. За нього проголосували в одному з округів Новосибірська.
Вибори також виграли кандидати від коаліції "Новосибірськ 2020" Хельга Пирогова і Антон Картавін. У В'ячеслава Якименко невеликий розрив по голосах з Євгеном Яковенко з "Єдиної Росії", який був одним з героїв розслідування Навального.
За попередніми даними, в Новосибірську "Єдина Росія" набрала менше 35% голосів.
Що відомо про вибори у РФ?Місцеві вибори у РФ проходили у 2020 році протягом трьох днів. Ця зміна пов’язана з пандемією COVID-19 і була покликана сприяти захисту здоров’я виборців. 11 і 12 вересня були встановлені як додаткові дні, а 13 вересня – як основний день голосування.
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Отруєння Олексія Навального: що треба знати
- 20 серпня російський опозиціонер летів з Томська до Москви, у літаку йому стало погано. Після екстреної посадки в Омську політика госпіталізували, він впав у кому.
- Російські медики заявляли, що не знайшли в аналізах Навального отрути. А причина такого стану, на їхню думку, була в порушеному обміні речовин.
- Згодом політика перевезли на лікування у німецьку клініку "Шаріте".
- Нещодавно Навальний вийшов з коми та почав реагувати на оточення. Однак говорити про те, наскільки сильно отруєння вплинуло на організм – наразі зарано.