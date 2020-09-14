Координатори штабів Олексія Навального у Новосибірську і Томську, за попередніми даними, здобули перемогу на виборах. Ці два міста російський опозиціонер відвідував перед своїм отруєнням.

Попередні результати по Томську

Координатор штабу Навального Ксенія Фадєєва у твіттері повідомила, що перемагає на виборах до міської думи Томська.

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Сама Фадєєва та її соратники посилаються на попередні результати підрахунку голосів по її виборчому округу.

Я виграла на 7 з 9 ділянок,

– зазначила Фадєєва.

Вона відчутно випередила свого конкурента – кандидата від "Єдиної Росії".

Директор Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов додав, що Фадєєва – перший координатор мережі штабів Навального, який перемагає на виборах в РФ. "Саме в Томську отруїли Навального. Це найкраща ответка штабу", – написав Жданов.

Крім того, у міську думу Томська проходить ще один представник місцевого штабу Навального – Андрій Фатєєв. За нього проголосували удвічі більше виборців, ніж за його найближчого суперника, представника "Єдиної Росії" Сергія Панасюка.

Ситуація у Новосибірську

Другим керівником регіонального штабу Навального, який переміг на виборах, став Сергій Бойко. За нього проголосували в одному з округів Новосибірська.

Вибори також виграли кандидати від коаліції "Новосибірськ 2020" Хельга Пирогова і Антон Картавін. У В'ячеслава Якименко невеликий розрив по голосах з Євгеном Яковенко з "Єдиної Росії", який був одним з героїв розслідування Навального.

За попередніми даними, в Новосибірську "Єдина Росія" набрала менше 35% голосів.

Що відомо про вибори у РФ? Місцеві вибори у РФ проходили у 2020 році протягом трьох днів. Ця зміна пов’язана з пандемією COVID-19 і була покликана сприяти захисту здоров’я виборців. 11 і 12 вересня були встановлені як додаткові дні, а 13 вересня – як основний день голосування.

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