У Росії закінчилися регіональні вибори, з цього приводу вже пролунали перші заяви. Пропутінська "Єдина Росія" каже про перемогу на всіх рівнях, а громадські спостерігачі – про тисячі порушень під час голосування.

Голосування на регіональних виборах закінчилося о 20 годині за місцевим часом у 83 регіонах Росії. Про це розповіли у російському РБК.

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Відомо, що у 18 регіонах обирали губернаторів, в 11 – депутатів місцевих рад, у 22 адмінцентрах – депутатів у міські думи, у 4 округах довибирали членів Державної думи, голосували й за представників до інших органів влади.

Перші реакції та підсумки регіональних виборів у Росії

У РПЛ (це рада при Путіні з питань розвитку громадянського суспільства й прав людини) вже заявили, що не помітили серйозних порушень під час голосування.

під час голосування. А от "Голос" (це громадський рух захисту прав виборців) зафіксував тисячі порушень у різних регіонах – і підкуп виборців, і примус до голосування, і перешкоджання роботи ЗМІ тощо.

у різних регіонах – і підкуп виборців, і примус до голосування, і перешкоджання роботи ЗМІ тощо. РИА Новости водночас повідомили, що партія КПРФ (це російські комуністи , в РФ вони не заборонені) не визнає підсумки голосування у низці регіонів. Мовляв, їхніх "сильних" кандидатів не допустили до виборів.

, в РФ вони не заборонені) не визнає підсумки голосування у низці регіонів. Мовляв, їхніх "сильних" кандидатів не допустили до виборів. Интерфакс вже повідомив із посиланням на заяву російської ЦВК, що майже всюди на губернаторських виборах у РФ перемагають представники пропутінської "Єдиної Росії".

"Известия" переказали слова секретаря генеральної ради "Єдиної Росії" Андрія Турчака. Він заявив про перемогу кандидатів партії чи на всіх рівнях виборів у Росії, причому вже в першому турі.

Вибори в Росії регіональні, додамо, вперше відбувалися протягом трьох днів (це начебто щоб зменшити ризик інфікування коронавірусом, адже в РФ виявили за час пандемії вже понад мільйон хворих).



Експеримент із кількаденним голосуванням раніше проводили на референдумі щодо поправок у конституцію, які фактично дозволили Путіну керувати Росією до 2036 року.