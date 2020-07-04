В Росії тепер нова конституція. Вона стала чинною з 4 липня. Попри те, що в ній чимало говориться про народ, саму конституцію переписали під президента Володимира Путіна.

Оновлену конституцію Росії опублікували на офіційному порталі правової інформації. Однак зробили це з помилкою, пише 24 канал.

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У першому варіанті публікації її назвали "конституція президента Російської Федерації". І лише згодом виправили на "конституція Російської Федерації". Однак на archive.is ще досі можна побачити перший варіант назви.



Конституції Росії вирішили назвати конституцією президента Російської Федерації / скріншот

Варто додати, що це не перший фейл зі змінами до конституції Росії. Її автори допустили помилку у єдиному питанні, яке виносили на голосування.